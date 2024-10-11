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Испания
11 октября 2024, 16:03 | Обновлено 11 октября 2024, 16:04
149
0

Барселона откажется от подписания голкипера Порту

Каталонский клуб не согласен с суммой трансфера, которую хотят португальцы

11 октября 2024, 16:03 | Обновлено 11 октября 2024, 16:04
149
0
Барселона откажется от подписания голкипера Порту
Transfermarkt. Диогу Кошта

25-летний португальский голкипер «Порту» Диогу Кошта попал на карандаш скаутов испанской «Барселоны», которая ищет вероятную замену Марку-Андре тер Штегену на постоянной основе. Как сообщается на портале Sport 45, каталонскому клубу не понравилась сумма, за которую «Порту» готов отпустить своего вратаря.

Согласно информации портала Transfermarkt, стоимость Диогу Кошти достигает 45 миллионов евро, но португальцы желают получить за своего кипера не менее 75 миллионов.

«Барселона» отказывается от такой дорогой покупки и вернется к поискам нового голкипера уже в конце сезона. Сейчас клуб подписал польского ветерана Войцеха Щенсного.

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Диогу Кошта чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги Порту Барселона
Олександр Сільченко Источник: Sport.es
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