Барселона откажется от подписания голкипера Порту

25-летний португальский голкипер «Порту» Диогу Кошта попал на карандаш скаутов испанской «Барселоны», которая ищет вероятную замену Марку-Андре тер Штегену на постоянной основе. Как сообщается на портале Sport 45, каталонскому клубу не понравилась сумма, за которую «Порту» готов отпустить своего вратаря.

Согласно информации портала Transfermarkt, стоимость Диогу Кошти достигает 45 миллионов евро, но португальцы желают получить за своего кипера не менее 75 миллионов.

«Барселона» отказывается от такой дорогой покупки и вернется к поискам нового голкипера уже в конце сезона. Сейчас клуб подписал польского ветерана Войцеха Щенсного.