Травма Эдегора серьезнее, чем казалось. Он не будет играть до декабря

25-летний норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор не вернется на футбольное поле в ближайшее время. По информации издания DailySports, игрок выбыл на долговременный срок и, вероятно, вернется на поле в декабре.

Ранее сообщали, что Мартину потребуется на восстановление несколько недель, но стало известно, что у игрока медики обнаружили осложнения.

Эдегор получил травму голеностопа в матче 2-го тура Лиги наций против сборной Австрии.

С 2014 года Мартин сыграл за сборную Норвегии 61 матч и забил 3 гола.