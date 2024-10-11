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  4. Травма Эдегора серьезнее, чем казалось. Он не будет играть до декабря
Англия
11 октября 2024, 15:48 | Обновлено 11 октября 2024, 15:50
157
0

Травма Эдегора серьезнее, чем казалось. Он не будет играть до декабря

Игрок получил травму в сборной Норвегии

11 октября 2024, 15:48 | Обновлено 11 октября 2024, 15:50
157
0
Травма Эдегора серьезнее, чем казалось. Он не будет играть до декабря
Transfermarkt. Мартин Эдегор

25-летний норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор не вернется на футбольное поле в ближайшее время. По информации издания DailySports, игрок выбыл на долговременный срок и, вероятно, вернется на поле в декабре.

Ранее сообщали, что Мартину потребуется на восстановление несколько недель, но стало известно, что у игрока медики обнаружили осложнения.

Эдегор получил травму голеностопа в матче 2-го тура Лиги наций против сборной Австрии.

С 2014 года Мартин сыграл за сборную Норвегии 61 матч и забил 3 гола.

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Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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