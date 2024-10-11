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  4. Мареска стал лучшим тренером АПЛ в сентябре
Англия
11 октября 2024, 14:51 | Обновлено 11 октября 2024, 15:30
242
0

Мареска стал лучшим тренером АПЛ в сентябре

Челси в сентябре не проиграл ни одной игры

11 октября 2024, 14:51 | Обновлено 11 октября 2024, 15:30
242
0
Мареска стал лучшим тренером АПЛ в сентябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

44-летний главный тренер «Челси» Энцо Мареска стал лучшим тренером АПЛ в сентябре. Итальянский специалист получил награду после удачного выступления команды в чемпионате.

В голосовании рулевой «аристократов» обошел тренера «Арсенала» Микеля Артету и тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери.

«Челси» в сентябре провел четыре матча в АПЛ. Лондонцы сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), а затем победили «Борнмут» (1:0), «Вест Хэм» (3:0) и «Брайтон» (4:2).

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига лучший тренер Челси Энцо Мареска
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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