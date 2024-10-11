Англия11 октября 2024, 14:51 | Обновлено 11 октября 2024, 15:30
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Мареска стал лучшим тренером АПЛ в сентябре
Челси в сентябре не проиграл ни одной игры
11 октября 2024, 14:51 | Обновлено 11 октября 2024, 15:30
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44-летний главный тренер «Челси» Энцо Мареска стал лучшим тренером АПЛ в сентябре. Итальянский специалист получил награду после удачного выступления команды в чемпионате.
В голосовании рулевой «аристократов» обошел тренера «Арсенала» Микеля Артету и тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери.
«Челси» в сентябре провел четыре матча в АПЛ. Лондонцы сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), а затем победили «Борнмут» (1:0), «Вест Хэм» (3:0) и «Брайтон» (4:2).
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