44-летний главный тренер «Челси» Энцо Мареска стал лучшим тренером АПЛ в сентябре. Итальянский специалист получил награду после удачного выступления команды в чемпионате.

В голосовании рулевой «аристократов» обошел тренера «Арсенала» Микеля Артету и тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери.

«Челси» в сентябре провел четыре матча в АПЛ. Лондонцы сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), а затем победили «Борнмут» (1:0), «Вест Хэм» (3:0) и «Брайтон» (4:2).