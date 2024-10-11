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Украина. Первая лига
11 октября 2024, 13:19 | Обновлено 11 октября 2024, 13:21
22
0

Агробизнес снова победил, неудачная серия ФК ЮКСА

Обзор 11-го тура Первой лиги

11 октября 2024, 13:19 | Обновлено 11 октября 2024, 13:21
22
0
Агробизнес снова победил, неудачная серия ФК ЮКСА
ФК Металлист 1925

9-10 октября состоялись матчи 11 тура Первой лиги. В семи поединках было забито 11 мячей. В двух встречах были зафиксированы ничьи 0:0 и в двух поединках команды пробили «тотал больше 2,5».

«Сухие» ничьи были зафиксированы в противостояниях «Прикарпатье» – «Минай» и «Виктория» – «Металлург». Отметим, что для коллектива из Ивано-Франковска это вторая нулевая ничья кряду, а закарпатская команда не может победить уже в восьмой встрече подряд. Добавим также, что «Виктория» четвертый матч подряд сыграла вничью и второй раз кряду со счетом 0:0. Безвыигрышная серия запорожцев длится уже восемь поединков.

«Металлист» без проблем разобрался с «Подольем» на его поле. Особенно у харьковчан все пошло как по маслу во второй половине поединка. Голами за слобожанскую команду отличились Евгений Исаенко, Алекс Чидомере и Алексей Горяинов. К слову, сын легендарного Александра Горяинова записал в свой актив гол спустя 15 минут после выхода на замену.

«Агробизнес» со счетом 1:0 победил «Буковину» на своем поле. Победный гол в свой актив записал Роман Толочко в первом тайме. Для команды из Волочиска это девятая подряд виктория в этом сезоне Первой лиги. Интересно, что все победы Агробизнес оформляет с разницей в один гол. Также такая серия побед является новым рекордом для коллектива из Хмельницкой области.

«Металлист 1925» после трехматчевой серии без побед записал в свой актив разгромную викторию над Кремнем со счетом 4:0. Автографы в воротах коллектива с Полтавщины оставили Ари Моура, Андрей Борячук, Максим Имереков и Владислав Бугай.

Интересным получился поединок между «Полтавой» и ФК ЮКСА. Команда с Киевщины долго вела в счете после быстрого гола Кастро Гонсалеса по прозвищу «Парагвайо», но в дополнительное время Евгений Стрельцов сумел сравнять счет и тем самым не позволил «муниципалам» впервые в сезоне проиграть. А вот ЮКСА уже третий поединок кряду не может выиграть.

«Кудровка» выиграла у «Диназа» на его поле, благодаря голу на 10 минуте в исполнении Алексея Литовченко. Для команды с Черниговской области это вторая победа кряду. Также отметим, что подопечные Василия Баранова не проигрывают шесть поединков подряд. А вот «Диназ» две встречи кряду не забивает.

В Группе А уверенно лидирует «Агробизнес», за которым идут «Эпицентр», «Буковина» и «Металлист». В Группе Б на первом месте находится «Полтава», вслед за которой расположились ЮКСА, «Кудровка», «Металлист 1925», «Виктория» и «Мариуполь».

Первая лига

Группа А. 11 тур

Подолье – Металлист – 0:3
Голы: Исаенко, 47, Чидомере, 73, Горяинов, 88.

Прикарпатье – Минай – 0:0

Агробизнес – Буковина – 1:0
Гол: Толочко, 40.

Группа Б. 11 тур

Виктория – Металлург (Запорожье) – 0:0

Металлист 1925 – Кремень – 4:0
Голы: Моура, 12, Борячук, 35, Имереков, 67, Бугай, 80.

Полтава – ЮКСА – 1:1
Голы: Стрельцов, 90+3 – Кастро, 17.

Диназ – Кудровка – 0:1
Гол: Литовченко, 10.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Агробизнес 9 9 0 0 14 - 5 27
2 Эпицентр 8 4 3 1 10 - 4 15
3 Буковина 9 4 2 3 6 - 6 14
4 Металлист 9 3 3 3 11 - 7 12
5 Прикарпатье 9 1 4 4 9 - 13 7
6 Минай 8 1 3 4 6 - 11 6
7 Подолье 8 1 3 4 5 - 10 6
8 Нива Тернополь 8 1 2 5 6 - 11 5
9 Хуст 0 0 0 0 0 - 0 0
Полная таблица

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обзор тура Первой лиги
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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