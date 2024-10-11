ФОТО. Травмированные Родри и Карвахаль пожаловали в расположение сборной
Игроки смогут поддерживать сборную Испании только с трибуны
Травмированные игроки сборной Испании Дани Карвахаль и Родри прибыли в расположение команды, чтобы поддержать партнеров по команде.
Игрок «Манчестер Сити» Родри получил травму в матче 5-го тура АПЛ против «Арсенала» на 20-й минуте. Позже стало известно, что игрок получил тяжелую травму крестообразных связок.
Аналогичную травму получил защитник мадридского «Реала» Карвахаль в матче 9-го тура Ла Лиги против «Вильярреала».
Оба игрока выбыли как минимум до конца сезона, поэтому могут поддерживать свои команды только морально.
Сборная Испании 12 октября проведет матч Лиги наций против Дании.
¡QUÉ 𝗦𝗢𝗥𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔 TAN BONITA!— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 10, 2024
La @SEFutbol recibe la visita de Rodri, @DaniCarvajal92 y @ln_robin en Las Rozas.
Nuestros compañeros han recibido el calor, el ánimo y el cariño (y alguna bromilla) de todo el equipo.
ℹ️ https://t.co/d4v4RdaZRA#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/d4W79VfIEu
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