Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Травмированные Родри и Карвахаль пожаловали в расположение сборной
Испания
11 октября 2024, 13:21 | Обновлено 11 октября 2024, 14:40
535
1

ФОТО. Травмированные Родри и Карвахаль пожаловали в расположение сборной

Игроки смогут поддерживать сборную Испании только с трибуны

11 октября 2024, 13:21 | Обновлено 11 октября 2024, 14:40
535
1
ФОТО. Травмированные Родри и Карвахаль пожаловали в расположение сборной
rfef.es. Карвахаль и Родри

Травмированные игроки сборной Испании Дани Карвахаль и Родри прибыли в расположение команды, чтобы поддержать партнеров по команде.

Игрок «Манчестер Сити» Родри получил травму в матче 5-го тура АПЛ против «Арсенала» на 20-й минуте. Позже стало известно, что игрок получил тяжелую травму крестообразных связок.

Аналогичную травму получил защитник мадридского «Реала» Карвахаль в матче 9-го тура Ла Лиги против «Вильярреала».

Оба игрока выбыли как минимум до конца сезона, поэтому могут поддерживать свои команды только морально.

Сборная Испании 12 октября проведет матч Лиги наций против Дании.

По теме:
ФОТО. Ямал стал новой десяткой в сборной Испании
Матч Украина - Чехия рассудит Гильермо Куадра из Испании
«Украинцы уже не фавориты». Экс-игрок сборной не верит в победу над Грузией
сборная Испании по футболу Родри Дани Карвахаль Лига наций травма травма колена Манчестер Сити
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Футбол | 11 октября 2024, 11:25 11
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией

Команды встретятся 11 октября в Познани

Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Футбол | 10 октября 2024, 20:49 1
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины

Гиорги Мамардашвили ждет тяжелого матча со сборной Украины

Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
Авто/мото | 10.10.2024, 19:00
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
Эксперт-нейрохирург прокомментировал первое появление Шумахера на публике
Конфликт окончен? Мудрик и Шапаренко решили, кто будет носить 10-й номер
Футбол | 11.10.2024, 10:31
Конфликт окончен? Мудрик и Шапаренко решили, кто будет носить 10-й номер
Конфликт окончен? Мудрик и Шапаренко решили, кто будет носить 10-й номер
Венгрия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Футбол | 11.10.2024, 14:44
Венгрия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Венгрия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Давно минули часи, коли найважчою травмою був меніск, трохи згодом - ахілли і ось вони - результати інтенсивного футболу в усій своїй красі - розрив хрестоподібних зв'язок.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
09.10.2024, 20:33 2
Теннис
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
09.10.2024, 11:25 9
Футбол
Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала супертурнира в Ухане
Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала супертурнира в Ухане
09.10.2024, 11:05 22
Теннис
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
09.10.2024, 18:01
Теннис
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
09.10.2024, 19:49 4
Теннис
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
10.10.2024, 13:59
Футбол
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
10.10.2024, 07:14 8
Футбол
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
11.10.2024, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем