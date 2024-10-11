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Лига наций
11 октября 2024, 12:59 | Обновлено 11 октября 2024, 13:13
195
0

Известный украинский тренер призвал не требовать отставки Реброва

Андрей Демченко – о результатах сборной Украины в Лиге наций

11 октября 2024, 12:59 | Обновлено 11 октября 2024, 13:13
195
0
Известный украинский тренер призвал не требовать отставки Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский тренер Андрей Демченко, который не так давно возглавлял грузинские клубы «Дила» Гори и «Динамо» Батуми, в преддверии матча сборной Украины с командой Грузии в Лиге наций дал оценку результатам подопечных Сергея Реброва в текущем турнире (2 поражения в двух матчах) после невыхода из группы на Евро-2024.

– Почему сине-желтые провалились на Евро-2024 и справедливо ли некоторые горячие головы требуют крови Реброва, то есть его увольнения?

– В этой сборной Украины на какое звено не посмотри - везде есть игроки из топовых лиг Европы. Забарный, Миколенко, Зинченко, Мудрик, Цыганков, Довбик. Все играют в лучших чемпионатах Старого света за приличные клубы, но... Я думаю, что главная проблема провала на Евро лежит в ментальной плоскости. Возможно, что-то неладно с микроклиматом. И если это действительно так, то надо работать прежде всего над этим.

Что касается Реброва, то он умный и талантливый специалист. Я признаюсь, что немало взял от его тренерских методов для себя. Сергей прекрасно поработал и с Динамо, и с Ференцварошем, и с Аль-Айном. Со сборной пока не получается. Почему? Вероятно потому, что он еще так и не привык к специфике работы именно со сборной. Все тренеры прекрасно знают: работать в клубе ежедневно и иметь дело со сборной, где максимум ты месяц находишься в постоянном контакте со своими игроками - огромная разница.

Не стоит сейчас кричать и требовать отставки Реброва, дайте ему время.

– Прогноз от Андрея Демченко.

– Несмотря на то, что фаворитами я считаю грузин, буду болеть, конечно же за Украину, и думаю, что игра завершится результативной ничьей 1:1 или 2:2, – признался 48-летний Демченко.

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Андрей Демченко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
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