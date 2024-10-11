Известна заявка Украины на игру с Грузией. Без Степаненко и Кабаева

11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций являются также команды Чехии и Албании. Украинская сборная 14 октября сыграет с Чехией.

Стала известна заявка сборной Украины на этот матч. В итоговую заявку не попали Владислав Кабаев из «Динамо» и Тарас Степаненко из «Шахтера».

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сваток («Остин», США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все - «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - «Полесье» Житомир), Иван Калюжный («Александрия»), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).