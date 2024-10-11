Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна заявка Украины на игру с Грузией. Без Степаненко и Кабаева
Лига наций
11 октября 2024, 09:23 | Обновлено 11 октября 2024, 13:18
8556
10

Известна заявка Украины на игру с Грузией. Без Степаненко и Кабаева

Матч состоится 11 октября в 21:45 по Киеву

11 октября 2024, 09:23 | Обновлено 11 октября 2024, 13:18
8556
10
Известна заявка Украины на игру с Грузией. Без Степаненко и Кабаева
УАФ

11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций являются также команды Чехии и Албании. Украинская сборная 14 октября сыграет с Чехией.

Стала известна заявка сборной Украины на этот матч. В итоговую заявку не попали Владислав Кабаев из «Динамо» и Тарас Степаненко из «Шахтера».

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сваток («Остин», США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все - «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - «Полесье» Житомир), Иван Калюжный («Александрия»), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

По теме:
Известный украинский тренер призвал не требовать отставки Реброва
ФОТО. Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Грузия
Лидеры гонки бомбардиров Лиги наций после дубля Холанда. Где украинцы?
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия заявка Тарас Степаненко Владислав Кабаев заявки на Лигу наций
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Футбол | 10 октября 2024, 15:42 63
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций

Ребров провел пресс-конференцию перед игрой Лиги наций

Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Футбол | 10 октября 2024, 19:30 8
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро

Несмотря на первоначальные расчеты, нашелся один маловероятный сценарий

А как же Мудрик? Ливерпуль выбрал 2 кандидатов в замену Салаху
Футбол | 11.10.2024, 12:44
А как же Мудрик? Ливерпуль выбрал 2 кандидатов в замену Салаху
А как же Мудрик? Ливерпуль выбрал 2 кандидатов в замену Салаху
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 11.10.2024, 05:35
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
Футбол | 10.10.2024, 13:59
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
COBA
Заголовок з жовтої преси. Ви серйозно?
Ответить
+16
Boodya
Шановні, ви серйозно? Що за заголовок?? Сайту взагалі не цікава власна репутація? Ви пробиваєте дно все глибше і глибше!
Ответить
+12
Node
Сайт скатился... Заголовки давно не соответствуют содержимому. Хотите кликбэйт, а в итоге понизите посещаемость. Правда такое будет видно не сразу
Ответить
+6
wojsergivan
вонючий ахметовский сайт
Ответить
+6
Gargantua81
Кабаев это два игрока Динамо?
Ответить
+6
Burevestnik
сайт відкрив очі на проблеми Динамо і Шахтьора!!!
від цих клубів жодного представника!!! але...
хто авт0р крутої новини :  Дмитр0 0лійник.
чому "0" - бо авт0р - нуль...
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Fitness.sports
Автора на премию. Лучшее название статьи !🤣🤣⚡
Ответить
+4
Pavel_i_CO
Дєрєвяха обколота шизонулась на темі номерів) Десятка не дісталась, так він номер Ярмоли собі причепив. Комплекси зашкалюють у бігунка 
Ответить
+3
Southeast*-*
Я уже обрадовался от заголовка.   Думал совсем никого нет из Шахтёра и Динамо.   Что было бы очень мудро.
 А тут...)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
10.10.2024, 20:49 1
Футбол
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
10.10.2024, 07:14 13
Футбол
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
09.10.2024, 18:01
Теннис
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
10.10.2024, 09:16
Бокс
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
11.10.2024, 07:49
Бокс
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
09.10.2024, 09:12 2
Футбол
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
09.10.2024, 11:25 9
Футбол
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
09.10.2024, 20:33 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем