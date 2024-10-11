Ман Сити нашел неожиданную замену Холанду. Он играет в нетоповой лиге
Виктор Дьекереш может покинуть «Спортинг»
Английский «Манчестер Сити» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешем, сообщает издание Football365.
По информации источника, «горожане» видят в 26-летнем футболисте потенциальную замену для Эрлинга Холанда. Ранее сообщалось, что норвежским страйкером интересуется каталонская «Барселона».
В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
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