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  4. Ман Сити нашел неожиданную замену Холанду. Он играет в нетоповой лиге
Англия
11 октября 2024, 08:15 |
564
0

Ман Сити нашел неожиданную замену Холанду. Он играет в нетоповой лиге

Виктор Дьекереш может покинуть «Спортинг»

11 октября 2024, 08:15 |
564
0
Ман Сити нашел неожиданную замену Холанду. Он играет в нетоповой лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Английский «Манчестер Сити» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешем, сообщает издание Football365.

По информации источника, «горожане» видят в 26-летнем футболисте потенциальную замену для Эрлинга Холанда. Ранее сообщалось, что норвежским страйкером интересуется каталонская «Барселона».

В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

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Виктор Дьекереш Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Эрлинг Холанд трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Football365
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