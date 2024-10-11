Реал выбрал звезду АПЛ для замены Карвахаля. Это не Трент или Джеймс

Мадридский «Реал» активно интересуется испанским правым защитником лондонского «Тоттенхэма» Педро Порро, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, в королевском клубе видят в 25-летнем футболисте качественную замену для Дани Карвахаля, который недавно получил тяжелую травму и из-за нее пропустит больше года.

Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе в «Реал» и будет готов на переезд, если появится такая возможность.

В сезоне 2024/25 Педро Порро провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.