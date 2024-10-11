Реал выбрал звезду АПЛ для замены Карвахаля. Это не Трент или Джеймс
Педро Порро может покинуть «Тоттенхэм»
Мадридский «Реал» активно интересуется испанским правым защитником лондонского «Тоттенхэма» Педро Порро, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, в королевском клубе видят в 25-летнем футболисте качественную замену для Дани Карвахаля, который недавно получил тяжелую травму и из-за нее пропустит больше года.
Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе в «Реал» и будет готов на переезд, если появится такая возможность.
В сезоне 2024/25 Педро Порро провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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