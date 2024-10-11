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  4. Реал выбрал звезду АПЛ для замены Карвахаля. Это не Трент или Джеймс
Испания
11 октября 2024, 07:40 |
862
0

Реал выбрал звезду АПЛ для замены Карвахаля. Это не Трент или Джеймс

Педро Порро может покинуть «Тоттенхэм»

11 октября 2024, 07:40 |
862
0
Реал выбрал звезду АПЛ для замены Карвахаля. Это не Трент или Джеймс
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Порро

Мадридский «Реал» активно интересуется испанским правым защитником лондонского «Тоттенхэма» Педро Порро, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, в королевском клубе видят в 25-летнем футболисте качественную замену для Дани Карвахаля, который недавно получил тяжелую травму и из-за нее пропустит больше года.

Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе в «Реал» и будет готов на переезд, если появится такая возможность.

В сезоне 2024/25 Педро Порро провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Педро Порро Дани Карвахаль Реал Мадрид Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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