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11 октября 2024, 00:17 | Обновлено 11 октября 2024, 01:37
713
1

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Перельо – вдохновение Рафаэля Надаля!

Сегодня познакомимся с главной женщиной в жизни великого теннисиста

11 октября 2024, 00:17 | Обновлено 11 октября 2024, 01:37
713
1
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Перельо – вдохновение Рафаэля Надаля!
Agencies. Рафаэль Надаль и Мария Перелло

Рафаэль Надаль объявил о завершении своей карьеры.

И, кажется, что настало время познакомиться с той самой девушкой, которая вдохновляла «короля грунта» на великие победы.

Мария «Хиска» Перельо не похожа на гламурную девушку звездного спортсмена, – это в ней мгновенно подкупает.

Пара познакомилась в далёком 2003 году и с тех пор их отношения только крепли – в октябре 2019-го года Рафаэль взял в жены Марию, а спустя 3 года в их семье рождается первенец – Рафаэль-Джуниор.

Пара занимается благотворительностью, стараясь сделать этот мир чуточку лучше.

А мы представляем вашему вниманию очаровательную Марию, которая далеко не всегда приходила на корт поддерживать Рафаэля, считая, что мужу иногда нужно уединение, чтобы показать свой максимум:

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Рафаэль Надаль фото lifestyle Мария Франсиска Перельо
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Viktor Shuper
ідеальна) особливо у порівнянні з більшістю дружин футболістів 
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