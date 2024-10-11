ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Перельо – вдохновение Рафаэля Надаля!

Рафаэль Надаль объявил о завершении своей карьеры.

И, кажется, что настало время познакомиться с той самой девушкой, которая вдохновляла «короля грунта» на великие победы.

Мария «Хиска» Перельо не похожа на гламурную девушку звездного спортсмена, – это в ней мгновенно подкупает.

Пара познакомилась в далёком 2003 году и с тех пор их отношения только крепли – в октябре 2019-го года Рафаэль взял в жены Марию, а спустя 3 года в их семье рождается первенец – Рафаэль-Джуниор.

Пара занимается благотворительностью, стараясь сделать этот мир чуточку лучше.

А мы представляем вашему вниманию очаровательную Марию, которая далеко не всегда приходила на корт поддерживать Рафаэля, считая, что мужу иногда нужно уединение, чтобы показать свой максимум: