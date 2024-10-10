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10 октября 2024, 23:32 |
1375
3

ФОТО. Сумасшедшая коллекция автомобилей Неймара стоимостью в $15 млн

Бразильський волшебник футбола знает толк в люксовых автомобилях

10 октября 2024, 23:32 |
1375
3
ФОТО. Сумасшедшая коллекция автомобилей Неймара стоимостью в $15 млн
Аль-Хиляль. Неймар

Неймар – абсолютная звезда футбола, игрок, на Инстаграм которого подписано 225 млн фолловеров.

Сейчас бразилец продолжает своё восстановление после тяжелой травмы колена и совсем скоро мы снова увидим его на футбольном поле в составе «Аль-Хиляль».

На протяжении всей своей карьеры бразилец сколотил огромное состояние и мы подготовили для вас его сумасшедную коллекцию автомобилей стоимостью в $15 млн.

Неймар в разное приобрёл следующие авто: 2022 e.wave X [цена - €24,990], 2017 Audi RS7 [$130,450], 2011 Ferrari 458 Spider [$247,730], 2018 Audi R8 Spyder [$258,600], 2020 Ferrari GTC4Lusso [$303,750], 2004 Maserati MC12 [$810,000], 2016 Aston Martin Vulcan [$2.3 млн] та 2014 Lamborghini Veneno [$11 млн].

Все фото роскошного автопарка Неймара собрали специально для вас:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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pol-55
А через 20 років.
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KIEWADIM
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