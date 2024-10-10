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Лига наций
10 октября 2024, 23:05 |
715
0

Букмекеры назвали автора самого вероятного гола в матче Украина – Грузия

Специалисты ожидают, что забьет Артем Довбик

10 октября 2024, 23:05 |
715
0
Букмекеры назвали автора самого вероятного гола в матче Украина – Грузия
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда проведет третий матч в турнире. Первые два украинцы проиграли.

Букмекеры выставили коэффициенты на автора самого вероятного гола в этом матче. Специалисты ожидают, что Артем Довбик забьет за национальную сборною впервые с июня – на это коэффициент 3.00. На мяч Яремчука коэффициент 3.6, а на то, что лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия отметится голом – 3.5.

Сборная Украины занимает последнее место в группе с нулем в графе набранных очков, третья Чехия с тремя баллами, вторая Албания с тремя пунктами, лидер Грузия, которая набрала максимальное количество зачетных баллов – 6.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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