Букмекеры назвали автора самого вероятного гола в матче Украина – Грузия
Специалисты ожидают, что забьет Артем Довбик
11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.
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Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Украинская команда проведет третий матч в турнире. Первые два украинцы проиграли.
Букмекеры выставили коэффициенты на автора самого вероятного гола в этом матче. Специалисты ожидают, что Артем Довбик забьет за национальную сборною впервые с июня – на это коэффициент 3.00. На мяч Яремчука коэффициент 3.6, а на то, что лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия отметится голом – 3.5.
Сборная Украины занимает последнее место в группе с нулем в графе набранных очков, третья Чехия с тремя баллами, вторая Албания с тремя пунктами, лидер Грузия, которая набрала максимальное количество зачетных баллов – 6.
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