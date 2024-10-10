ФОТО. Златан Ибрагимович сделал себе царский подарок на день рождения!

Старший советник «Милана» Златан Ибрагимович похвастался новой дорогостоящей покупкой на своей странице в Instagram.

«С днём рождения, Златан!», – вот так легендарный швед поздравил сам себя с 43-м днём рождения.

Это – новая модель Ferrari – SF90 XX Stradale. И это не первый автомобиль итальянского автогиганта в коллекции Ибры.

«Автомобиль Златана является довольно редким, поскольку это одна из всего 799 выпущенных единиц купе XX Stradale. SF90 XX Stradale – это трековая версия SF90 Stradale, первого в истории гибрида Ferrari. Однако, в отличие от прошлых моделей Ferrari с обозначением «XX», таких как FXX, 599XX и FXX-K, SF90 XX Stradale абсолютно разрешён на дороге», – пишет издание HotCars.

Цена такого автомобиля – $890 000.