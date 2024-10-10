Довбик попал в пятерку самых дорогих игроков Серии А
Стоимость Артема оценивается в 56-73 млн евро
Украинский форвард Ромы Артем Довбик попал в пятерку самых дорогих игроков итальянской Серии А по версии Футбольной обсерватории CIES.
Стоимость 27-летнего нападающего оценена в 56-73 млн евро (расчетная стоимость потенциального трансфера с учетом диапазона 10% выше и ниже прогнозируемой финансовой состоятельности вероятного покупателя). Артем занял пятое место в списке самых дорогих игроков Серии А.
Вот как выглядит топ-10 рейтинга:
1. Лаутаро Мартинес (Интер) – 95-120 млн евро
2. Рафаэль Леау (Милан) – 69-88 млн евро
3. Хвича Кварацхелия (Наполи) – 67-84 млн евро
4. Джорджио Скальвини (Аталанта) – 61-78 млн евро
5. Артем Довбик (Рома) – 56-73 млн евро
6. Кенан Йилдиз (Ювентус) – 52-66 млн евро
7. Лукас Бельтран (Фиорентина) – 34-49 млн евро
8. Матео Гендузи (Лацио) – 34-48 млн евро
9. Фабио Миретти (Дженоа) – 30-43 млн евро
10. Сантьяго Кастро (Болонья) – 29-40 млн евро
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Ви знаєте, що до прикладу тільки в Інтері 7, карл 7, гравців мають вищу вартість від Артема. В Мілані і Юве десь по 3-4))