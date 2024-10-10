Довбик попал в пятерку самых дорогих игроков Серии А

Украинский форвард Ромы Артем Довбик попал в пятерку самых дорогих игроков итальянской Серии А по версии Футбольной обсерватории CIES.

Стоимость 27-летнего нападающего оценена в 56-73 млн евро (расчетная стоимость потенциального трансфера с учетом диапазона 10% выше и ниже прогнозируемой финансовой состоятельности вероятного покупателя). Артем занял пятое место в списке самых дорогих игроков Серии А.

Вот как выглядит топ-10 рейтинга:

1. Лаутаро Мартинес (Интер) – 95-120 млн евро

2. Рафаэль Леау (Милан) – 69-88 млн евро

3. Хвича Кварацхелия (Наполи) – 67-84 млн евро

4. Джорджио Скальвини (Аталанта) – 61-78 млн евро

5. Артем Довбик (Рома) – 56-73 млн евро

6. Кенан Йилдиз (Ювентус) – 52-66 млн евро

7. Лукас Бельтран (Фиорентина) – 34-49 млн евро

8. Матео Гендузи (Лацио) – 34-48 млн евро

9. Фабио Миретти (Дженоа) – 30-43 млн евро

10. Сантьяго Кастро (Болонья) – 29-40 млн евро