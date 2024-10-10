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  4. Довбик попал в пятерку самых дорогих игроков Серии А
Италия
10 октября 2024, 21:51 | Обновлено 10 октября 2024, 21:55
1617
7

Довбик попал в пятерку самых дорогих игроков Серии А

Стоимость Артема оценивается в 56-73 млн евро

10 октября 2024, 21:51 | Обновлено 10 октября 2024, 21:55
1617
7
Довбик попал в пятерку самых дорогих игроков Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Ромы Артем Довбик попал в пятерку самых дорогих игроков итальянской Серии А по версии Футбольной обсерватории CIES.

Стоимость 27-летнего нападающего оценена в 56-73 млн евро (расчетная стоимость потенциального трансфера с учетом диапазона 10% выше и ниже прогнозируемой финансовой состоятельности вероятного покупателя). Артем занял пятое место в списке самых дорогих игроков Серии А.

Вот как выглядит топ-10 рейтинга:

1. Лаутаро Мартинес (Интер) – 95-120 млн евро

2. Рафаэль Леау (Милан) – 69-88 млн евро

3. Хвича Кварацхелия (Наполи) – 67-84 млн евро

4. Джорджио Скальвини (Аталанта) – 61-78 млн евро

5. Артем Довбик (Рома) – 56-73 млн евро

6. Кенан Йилдиз (Ювентус) – 52-66 млн евро

7. Лукас Бельтран (Фиорентина) – 34-49 млн евро

8. Матео Гендузи (Лацио) – 34-48 млн евро

9. Фабио Миретти (Дженоа) – 30-43 млн евро

10. Сантьяго Кастро (Болонья) – 29-40 млн евро

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Артем Довбик Рома Рим Серия A финансы CIES
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 7
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antt
Так собі подумав, що місце на початку другого десятку серед бомбардирів Серії А з трьома голами, а в 5-і найдорожчих. Це ще при тому, що регулярно по голу записує на свій рахунок в недавніх матчах Роми. І стільки коштує, що так подорожчав за два місяці?
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0
Oleksandr Melnychuk
Спірт.юа у всій красі))) ви хоча б перевіряєте, що пишите?))))) 
Вас не бентежить, що в списку по одному гравцю від клуба?)
Ви знаєте, що до прикладу тільки в Інтері 7, карл 7, гравців мають вищу вартість від Артема. В Мілані і Юве десь по 3-4))
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OKs100
Плохо только, что Артем достиг такого уровня и перешел в топ чемпионаты не в 20-21 год, как Хвича Кварацхелия. Сейчас бы играл где-то в Барселоне или Ливерпуле. В УПЛ очень сильно задерживаются почти все перспективные игроки.
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Gargantua81
ого за Скальвини гнут цену
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