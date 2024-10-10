«Мне надо было пить». Легенда Челси рассказал о «пьяных» вечеринках в клубе

Бывший полузащитник Челси Густаво Пойет рассказал о вечеринках, которые устраивались в команде, когда он выступал за лондонский клуб.

«Во время рождественских вечеров в Лондоне игроки собирались в два часа, поэтому я приходил туда в семь. Если начать с двух часов... Я не буду называть имен, но то, как некоторые могли пить, было просто невероятно.

А на следующий день они тренировались – не было никаких проблем. Я пролежал бы в коме семь дней.

Эта культура употребления спиртного... Я был ошеломлен этим. Но я адаптировался. Я знал, что надо чем-то жертвовать, и даже если я не любил пить, мне надо было присутствовать, быть частью команды. Поэтому я не пропускал ни одного вечера, но делал все по-своему», – сказал бывший футболист.

Пойет выступал за Челси с 1997 по 2001 год. В составе лондонского клуба он сыграл 144 матча и забил 49 голов.