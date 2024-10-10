ДЖОКОВИЧ: «Ты вдохновил миллионы детей начать играть в теннис»

37-летний сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на решение Рафаэля Надаля завершить игровую карьеру.

«Рафа, одного сообщения недостаточно, чтобы выразить то уважение, которое я имею к тебе. Ты очень много сделал для нашего спорта. Ты вдохновил миллионы детей начать играть в теннис, и я считаю, что это самое большое достижение, о котором можно мечтать. Твоя настойчивость, преданность и боевой дух будут изучать десятилетиями. Только ты знаешь, через что надо было пройти, чтобы стать иконой тенниса. Спасибо, что так много раз доводил меня до предела во время нашего соперничества. Желаю тебе лучшего прощания в Малаге на Кубке Дэвиса. Я там буду лично, чтобы отдать тебе дань уважения», - написал Новак.

Надаль и Джокович встречались на кортах 59 раз. Впервые они встретились в 2006 году на турнире Ролан Гаррос.