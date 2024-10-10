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WTA
10 октября 2024, 21:06 | Обновлено 10 октября 2024, 21:07
74
1

ДЖОКОВИЧ: «Ты вдохновил миллионы детей начать играть в теннис»

Сербский теннисист поблагодарил Рафаэля Надаля за изнурительные матчи

10 октября 2024, 21:06 | Обновлено 10 октября 2024, 21:07
74
1
ДЖОКОВИЧ: «Ты вдохновил миллионы детей начать играть в теннис»
BBC. Новак Джокович

37-летний сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на решение Рафаэля Надаля завершить игровую карьеру.

«Рафа, одного сообщения недостаточно, чтобы выразить то уважение, которое я имею к тебе. Ты очень много сделал для нашего спорта. Ты вдохновил миллионы детей начать играть в теннис, и я считаю, что это самое большое достижение, о котором можно мечтать. Твоя настойчивость, преданность и боевой дух будут изучать десятилетиями. Только ты знаешь, через что надо было пройти, чтобы стать иконой тенниса. Спасибо, что так много раз доводил меня до предела во время нашего соперничества. Желаю тебе лучшего прощания в Малаге на Кубке Дэвиса. Я там буду лично, чтобы отдать тебе дань уважения», - написал Новак.

Надаль и Джокович встречались на кортах 59 раз. Впервые они встретились в 2006 году на турнире Ролан Гаррос.

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Ролан Гаррос Рафаэль Надаль Новак Джокович теннис завершение карьеры Кубок Дэвиса
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Saar
пиз..й  на болота до  своїх мишебраття!
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