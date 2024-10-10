ФОТО. Компания Месси будет судиться с топ-ютуберами и вот почему

Распространитель напитков «Mas+» by Messi, «Mark Anthony International«, критикует «Prime Hydration» за «антиконкурентность» в новом судебном процессе против компании, занимающейся производством спортивных напитков.

Напомним, что в июне Лионель Месси запустил новую компанию по производству напитков «Mas+» by Messi. Он имеет четыре вкуса и доступен как в бутылках, так и в банках.

Фанаты ютуберов – Логана Пола и KSI – почти сразу начали замечать сходство между «Mas+» и «Prime Hydration», назвав бренд на X «подделкой» спортивного напитка. Если кто не знал, то бренд напитков «Prime» принадлежит вышеназванным ютуберамм.

8 октября 2024 года дистрибьютор «Mas+» by Messi Mark Anthony International подал иск против «Prime Hydration», требуя декларативного решения, чтобы подтвердить, что «Mas+» не копирует дизайн бутылки «Prime».

В иске Марк Энтони утверждает, что «Prime» обратился к дистрибьюторам напитков вскоре после запуска с требованием прекратить продажи «Mas+» от Messi, пока они не изменят упаковку. Дистрибьютор также утверждает, что «Прайм» угрожал подать в суд за нарушение прав на товарный знак и товарный вид.

В иске утверждается, что Prime «стремится не только предотвратить честную конкуренцию, но и пытается монополизировать функциональные элементы упаковки, которые являются обычным явлением в индустрии гидратированных напитков».

Как видим, в бизнесе у Лео Месси всё получается не так легко, как на футбольном поле...