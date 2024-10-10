Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Компания Месси будет судиться с топ-ютуберами и вот почему
Другие новости
10 октября 2024, 20:43 | Обновлено 10 октября 2024, 21:03
703
0

ФОТО. Компания Месси будет судиться с топ-ютуберами и вот почему

У Лионеля Месси теперь битвы не только на футбольном поле...

10 октября 2024, 20:43 | Обновлено 10 октября 2024, 21:03
703
0
ФОТО. Компания Месси будет судиться с топ-ютуберами и вот почему
Instagram. Лионель Месси / Prime

Распространитель напитков «Mas+» by Messi, «Mark Anthony International«, критикует «Prime Hydration» за «антиконкурентность» в новом судебном процессе против компании, занимающейся производством спортивных напитков.

Напомним, что в июне Лионель Месси запустил новую компанию по производству напитков «Mas+» by Messi. Он имеет четыре вкуса и доступен как в бутылках, так и в банках.

Фанаты ютуберов – Логана Пола и KSI – почти сразу начали замечать сходство между «Mas+» и «Prime Hydration», назвав бренд на X «подделкой» спортивного напитка. Если кто не знал, то бренд напитков «Prime» принадлежит вышеназванным ютуберамм.

8 октября 2024 года дистрибьютор «Mas+» by Messi Mark Anthony International подал иск против «Prime Hydration», требуя декларативного решения, чтобы подтвердить, что «Mas+» не копирует дизайн бутылки «Prime».

В иске Марк Энтони утверждает, что «Prime» обратился к дистрибьюторам напитков вскоре после запуска с требованием прекратить продажи «Mas+» от Messi, пока они не изменят упаковку. Дистрибьютор также утверждает, что «Прайм» угрожал подать в суд за нарушение прав на товарный знак и товарный вид.

В иске утверждается, что Prime «стремится не только предотвратить честную конкуренцию, но и пытается монополизировать функциональные элементы упаковки, которые являются обычным явлением в индустрии гидратированных напитков».

Как видим, в бизнесе у Лео Месси всё получается не так легко, как на футбольном поле...

По теме:
ФОТО. Вы не поверите, как сейчас выглядит экс-футболист Барселоны
ФОТО. У Мудрика хотят увести девушку – речь о Виолетте из рф
Моуриньо назвал самое большое разочарование в своей карьере
Лионель Месси фото Интер Майами женская сборная Аргентины по футболу lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Степаненко эмоционально объяснил, почему приехал в сборную с травмой
Футбол | 10 октября 2024, 15:55 14
ВИДЕО. Степаненко эмоционально объяснил, почему приехал в сборную с травмой
ВИДЕО. Степаненко эмоционально объяснил, почему приехал в сборную с травмой

Тарас не знает, успеет ли восстановиться

Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Футбол | 10 октября 2024, 07:14 11
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста

Признание получил легендарный аргентинец Диего Марадона

5 топ-футболистов, которые несут в массы христианство. Среди них – украинец
Футбол | 10.10.2024, 08:39
5 топ-футболистов, которые несут в массы христианство. Среди них – украинец
5 топ-футболистов, которые несут в массы христианство. Среди них – украинец
Мегапереход от Переса? Реал хочет пригласить одну из главных звезд футбола
Футбол | 10.10.2024, 00:39
Мегапереход от Переса? Реал хочет пригласить одну из главных звезд футбола
Мегапереход от Переса? Реал хочет пригласить одну из главных звезд футбола
Ребров объяснил, почему не вызвал в сборную хавбека клуба АПЛ из Лондона
Футбол | 10.10.2024, 21:10
Ребров объяснил, почему не вызвал в сборную хавбека клуба АПЛ из Лондона
Ребров объяснил, почему не вызвал в сборную хавбека клуба АПЛ из Лондона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
09.10.2024, 07:25 11
Футбол
Эвандер Холифилд назвал боксера, который смог бы победить Леннокса Льюиса
Эвандер Холифилд назвал боксера, который смог бы победить Леннокса Льюиса
09.10.2024, 07:09 3
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
10.10.2024, 08:04 1
Футбол
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
10.10.2024, 09:16
Бокс
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
09.10.2024, 08:54 5
Футбол
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
08.10.2024, 20:45 1
Футбол
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
10.10.2024, 06:19
Футбол
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
08.10.2024, 22:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем