ФОТО. Компания Месси будет судиться с топ-ютуберами и вот почему
У Лионеля Месси теперь битвы не только на футбольном поле...
Распространитель напитков «Mas+» by Messi, «Mark Anthony International«, критикует «Prime Hydration» за «антиконкурентность» в новом судебном процессе против компании, занимающейся производством спортивных напитков.
Напомним, что в июне Лионель Месси запустил новую компанию по производству напитков «Mas+» by Messi. Он имеет четыре вкуса и доступен как в бутылках, так и в банках.
Фанаты ютуберов – Логана Пола и KSI – почти сразу начали замечать сходство между «Mas+» и «Prime Hydration», назвав бренд на X «подделкой» спортивного напитка. Если кто не знал, то бренд напитков «Prime» принадлежит вышеназванным ютуберамм.
8 октября 2024 года дистрибьютор «Mas+» by Messi Mark Anthony International подал иск против «Prime Hydration», требуя декларативного решения, чтобы подтвердить, что «Mas+» не копирует дизайн бутылки «Prime».
В иске Марк Энтони утверждает, что «Prime» обратился к дистрибьюторам напитков вскоре после запуска с требованием прекратить продажи «Mas+» от Messi, пока они не изменят упаковку. Дистрибьютор также утверждает, что «Прайм» угрожал подать в суд за нарушение прав на товарный знак и товарный вид.
В иске утверждается, что Prime «стремится не только предотвратить честную конкуренцию, но и пытается монополизировать функциональные элементы упаковки, которые являются обычным явлением в индустрии гидратированных напитков».
Как видим, в бизнесе у Лео Месси всё получается не так легко, как на футбольном поле...
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