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10 октября 2024, 20:25 |
2211
0

ФОТО. Вы не поверите, как сейчас выглядит экс-футболист Барселоны

Рики Пуч проживает свою наилучшую футбольную жизнь и кайфует от своего нового имиджа

10 октября 2024, 20:25 |
2211
0
ФОТО. Вы не поверите, как сейчас выглядит экс-футболист Барселоны
Getty. Рики Пуч

Экс-полузащитник «Барселоны», а ныне – игрок «Лос-Анджелес Гэлакси», Рики Пуч наслаждается самым продуктивным этапом своей карьеры.

25-летний испанец является лидером и одним из наиболее результативных футболистов команды: в его активе в этом году 31 матч, 13 голов и 10 ассистов.

Но наиболее интересно как игрок изменил свой имидж – теперь Рики – блондин и зажигает он настолько ярко, что временами про него говорят не меньше, чем про Лионеля Месси:

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Рики Пуч Барселона фото lifestyle Major League Soccer (MLS)
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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