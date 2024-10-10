Другие новости10 октября 2024, 20:25 |
2211
0
ФОТО. Вы не поверите, как сейчас выглядит экс-футболист Барселоны
Рики Пуч проживает свою наилучшую футбольную жизнь и кайфует от своего нового имиджа
10 октября 2024, 20:25 |
2211
0
Экс-полузащитник «Барселоны», а ныне – игрок «Лос-Анджелес Гэлакси», Рики Пуч наслаждается самым продуктивным этапом своей карьеры.
25-летний испанец является лидером и одним из наиболее результативных футболистов команды: в его активе в этом году 31 матч, 13 голов и 10 ассистов.
Но наиболее интересно как игрок изменил свой имидж – теперь Рики – блондин и зажигает он настолько ярко, что временами про него говорят не меньше, чем про Лионеля Месси:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 октября 2024, 21:16 0
Украинец перейдет в другой клуб на правах аренды
Футбол | 10 октября 2024, 00:39 0
Мохамед Салах может перебраться в мадридский гранд
Футбол | 10.10.2024, 10:52
Футбол | 10.10.2024, 07:14
Футбол | 10.10.2024, 18:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.10.2024, 09:12 1
09.10.2024, 07:25 11
09.10.2024, 01:39 6
08.10.2024, 20:45 1
10.10.2024, 07:48 8
Бокс
08.10.2024, 16:19 8
08.10.2024, 22:25 1