ФОТО. Вы не поверите, как сейчас выглядит экс-футболист Барселоны

Экс-полузащитник «Барселоны», а ныне – игрок «Лос-Анджелес Гэлакси», Рики Пуч наслаждается самым продуктивным этапом своей карьеры.

25-летний испанец является лидером и одним из наиболее результативных футболистов команды: в его активе в этом году 31 матч, 13 голов и 10 ассистов.

Но наиболее интересно как игрок изменил свой имидж – теперь Рики – блондин и зажигает он настолько ярко, что временами про него говорят не меньше, чем про Лионеля Месси: