Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Они меня преследуют»

Защитник лондонского «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья считает, что в АПЛ к нему предвзятое отношение:

«Быть чемпионом Европы очень почетно, это всегда остается с тобой. Возможно поэтому меня постоянно преследуют на поле.

Игроки буквально бросаются на меня. Особенно это заметно, когда мы играем на выезде. Недавно я даже был дисквалифицирован из-за пяти желтых карточек в разных матчах. Да, я сделал несколько нарушений», – грустит Кукурелья.

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