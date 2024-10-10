Англия10 октября 2024, 19:45 | Обновлено 10 октября 2024, 19:56
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Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Они меня преследуют»
Защитник Челси оценил своих соперников
10 октября 2024, 19:45 | Обновлено 10 октября 2024, 19:56
538
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Защитник лондонского «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья считает, что в АПЛ к нему предвзятое отношение:
«Быть чемпионом Европы очень почетно, это всегда остается с тобой. Возможно поэтому меня постоянно преследуют на поле.
Игроки буквально бросаются на меня. Особенно это заметно, когда мы играем на выезде. Недавно я даже был дисквалифицирован из-за пяти желтых карточек в разных матчах. Да, я сделал несколько нарушений», – грустит Кукурелья.
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