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  4. Моуриньо назвал самое большое разочарование в своей карьере
Испания
10 октября 2024, 19:37 |
1200
1

Моуриньо назвал самое большое разочарование в своей карьере

«Особенный» хотел бы возглавить команду, в которой бы играл Месси.

10 октября 2024, 19:37 |
1200
1
Моуриньо назвал самое большое разочарование в своей карьере
Лионель Месси и Жозе Моуриньо

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо самым большим разочарованием в своей карьере назвал то, что он так и не поработал вместе с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Мое самое большое разочарование? Их не так много. Возможно оно связано с тем, что я так и не поработал с кем-то из феноменов. Например, мне не удалось потренировать Лионеля Месси.

Но чему бы я его мог научить? Это абсурд – думать, что ты можешь его тренировать, потому что он родился таким и уже все знал. Это он бы мог меня чему-то научить. В таком случае можно было бы только сказать, что я имел честь иметь его в своей команде», – сказал Жозе.

В 1996-2000 годах Моуриньо работал ассистентом главного тренера «Барселоны». Месси дебютировал за первую команду «сине-гранатовых» в октябре 2004 года.

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Жозе Моуриньо Лионель Месси
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Falko
Та, свого часу повозив він твій Реал незле :Ь
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