Моуриньо назвал самое большое разочарование в своей карьере

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо самым большим разочарованием в своей карьере назвал то, что он так и не поработал вместе с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Мое самое большое разочарование? Их не так много. Возможно оно связано с тем, что я так и не поработал с кем-то из феноменов. Например, мне не удалось потренировать Лионеля Месси.

Но чему бы я его мог научить? Это абсурд – думать, что ты можешь его тренировать, потому что он родился таким и уже все знал. Это он бы мог меня чему-то научить. В таком случае можно было бы только сказать, что я имел честь иметь его в своей команде», – сказал Жозе.

В 1996-2000 годах Моуриньо работал ассистентом главного тренера «Барселоны». Месси дебютировал за первую команду «сине-гранатовых» в октябре 2004 года.