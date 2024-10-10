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10 октября 2024, 19:24 |
2740
2

ФОТО. Роскошная красотка оставила футболиста Челси во френдзоне

Звездный футболист долгое время добивался её расположения, но всё-таки остался просто другом...

10 октября 2024, 19:24 |
2740
2
ФОТО. Роскошная красотка оставила футболиста Челси во френдзоне
Getty. Нони Мадуэке

Вингер «Челси» и сборной Англии Нони Мадуэке в нынешнем сезоне, как никогда, успешен и результативен (8 матчей, 5 голов), но на любовном фронте его дела не клеются вот уже второй сезон кряду.

Всё дело в его неразделенных чувствах к модели и инфлюенсерке Саффрон Харрис – в прошлом сезоне СМИ писали про вероятность их лавстори, так как девушка ходила на «Стэмфорд Бридж», поддерживая игрока. Также Нони бывал на дне рождения красотки.

Тем не менее, специализированный аккаунт «Game, set and match» сообщает, что Мадуэке так и не смог влюбить в себя девушку, и они по-прежнему остаются друзьями.

Вингера «Челси» можно понять, Саффрон выглядит роскошно – есть схожесть с Ники Минаж:

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Нони Мадуэке Челси фото lifestyle женская сборная Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 2
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Виктор Войцеховский
По этой "красавице" только один вопрос. Куда силикона больше ушло? На жопу, сиськи или губы?
Ответить
+4
sergio_terry
Страховисько, але ж і таких хтось «опріснює».
Це як у старому анекдоті:
- Вона ж страшна.
- Я працюю у пологовому, ти б бачив яких лише не «опріснюють»
Ответить
+1
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