ФОТО. Роскошная красотка оставила футболиста Челси во френдзоне

Вингер «Челси» и сборной Англии Нони Мадуэке в нынешнем сезоне, как никогда, успешен и результативен (8 матчей, 5 голов), но на любовном фронте его дела не клеются вот уже второй сезон кряду.

Всё дело в его неразделенных чувствах к модели и инфлюенсерке Саффрон Харрис – в прошлом сезоне СМИ писали про вероятность их лавстори, так как девушка ходила на «Стэмфорд Бридж», поддерживая игрока. Также Нони бывал на дне рождения красотки.

Тем не менее, специализированный аккаунт «Game, set and match» сообщает, что Мадуэке так и не смог влюбить в себя девушку, и они по-прежнему остаются друзьями.

Вингера «Челси» можно понять, Саффрон выглядит роскошно – есть схожесть с Ники Минаж: