ФОТО. Роскошная красотка оставила футболиста Челси во френдзоне
Звездный футболист долгое время добивался её расположения, но всё-таки остался просто другом...
Вингер «Челси» и сборной Англии Нони Мадуэке в нынешнем сезоне, как никогда, успешен и результативен (8 матчей, 5 голов), но на любовном фронте его дела не клеются вот уже второй сезон кряду.
Всё дело в его неразделенных чувствах к модели и инфлюенсерке Саффрон Харрис – в прошлом сезоне СМИ писали про вероятность их лавстори, так как девушка ходила на «Стэмфорд Бридж», поддерживая игрока. Также Нони бывал на дне рождения красотки.
Тем не менее, специализированный аккаунт «Game, set and match» сообщает, что Мадуэке так и не смог влюбить в себя девушку, и они по-прежнему остаются друзьями.
Вингера «Челси» можно понять, Саффрон выглядит роскошно – есть схожесть с Ники Минаж:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Днем ранее был презентован домашний комплект формы сборной
Турки опубликовал фото андеркарда боя Усик – Фьюри, но поставил британца первым
Це як у старому анекдоті:
- Вона ж страшна.
- Я працюю у пологовому, ти б бачив яких лише не «опріснюють»