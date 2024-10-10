Греческая полиция исключила насильственную версию смерти Балдока

Министерство защиты граждан Греции опубликовало решение судмедэкспертов, которые провели осмотр тела 31-летнего футболиста «Панатинаикоса» Джорджа Балдока.

«Предварительные выводы, которые были получены от правоохранительных органов, отмечают, что следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружено. Таким образом, полицейские исключили версию убийства. Также не подтвердилась версия с кражей, которую также рассматривали правоохранители. Эксперты не обнаружили следов взлома и исчезновения ценных вещей. Скорее всего, это несчастный случай», - цитирует заявление полиции Evening Standard.

Балдок почти всю свою карьеру играл в Англии. Семь лет провел в «Шеффилд Юнайтед», а в 2024 году перешел в «Панатинаикос».