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  4. Греческая полиция исключила насильственную версию смерти Балдока
Греция
10 октября 2024, 17:47 | Обновлено 10 октября 2024, 18:00
362
0

Греческая полиция исключила насильственную версию смерти Балдока

Сейчас сообщают, что это мог быть несчастный случай

10 октября 2024, 17:47 | Обновлено 10 октября 2024, 18:00
362
0
Греческая полиция исключила насильственную версию смерти Балдока
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Балдок

Министерство защиты граждан Греции опубликовало решение судмедэкспертов, которые провели осмотр тела 31-летнего футболиста «Панатинаикоса» Джорджа Балдока.

«Предварительные выводы, которые были получены от правоохранительных органов, отмечают, что следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружено. Таким образом, полицейские исключили версию убийства. Также не подтвердилась версия с кражей, которую также рассматривали правоохранители. Эксперты не обнаружили следов взлома и исчезновения ценных вещей. Скорее всего, это несчастный случай», - цитирует заявление полиции Evening Standard.

Балдок почти всю свою карьеру играл в Англии. Семь лет провел в «Шеффилд Юнайтед», а в 2024 году перешел в «Панатинаикос».

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Олександр Сільченко Источник: Evening Standard
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