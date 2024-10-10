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  4. ПЕТРАКОВ: «6-часовой перелет. Температура в Ереване +27, а на Фарерах +3»
Лига наций
10 октября 2024, 17:23 | Обновлено 10 октября 2024, 17:27
627
0

ПЕТРАКОВ: «6-часовой перелет. Температура в Ереване +27, а на Фарерах +3»

Украинский наставник сборной Армении дал пресс-конференцию на Фарерах

10 октября 2024, 17:23 | Обновлено 10 октября 2024, 17:27
627
0
ПЕТРАКОВ: «6-часовой перелет. Температура в Ереване +27, а на Фарерах +3»
News.am. Александр Петраков

Украинский наставник сборной Армении Александр Петраков поделился ощущениями перед матчем 3-го тура Лиги наций против команды Фарерских островов.

«Думаю, завтра нас ждет хороший матч. Мне понравилась сборная Фарерских островов. У нас был 6-часовой перелет.

Температура в Ереване +27, а здесь, на Фарерах, +3. Разница существенная. Все нормально, все здоровы».

После двух туров в группе С4 Лиги наций сборная Армении имеет 3 очка и занимает 2-е место.

Лига наций. Турнирная таблица группы C4

ВИДЕО. Сборная Армении сыграет в гостях против команды Фарерских островов

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пресс-конференция сборная Армении по футболу Александр Петраков Лига наций сборная Фарерских островов по футболу
Николай Степанов Источник: News.am
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