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10 октября 2024, 17:17 | Обновлено 10 октября 2024, 17:24
1777
0

ВИДЕО. Роналдиньо купил футбольный клуб – его выбор прилично удивил!

Икона мирового футбола стал одним из собственников клуба, про который практически ничего неизвестно!

10 октября 2024, 17:17 | Обновлено 10 октября 2024, 17:24
1777
0
ВИДЕО. Роналдиньо купил футбольный клуб – его выбор прилично удивил!
Greenville Triumph. Роналдиньо – владелец футбольного клуба!

Легендарный Роналдиньо стал одним из владельцев американского футбольного клуба «Greenville Triumph», который выступает в USL League One – это третий дивизион профессионального футбола в США.

Роналдиньо подписал сделку на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 октября, сообщает официальный сайт клуба.

«Для нас большая честь приветствовать Роналдиньо в семье Triumph», - сказал председатель «Greenville Triumph» Джо Эрвин. «Его влияние в спорте непревзойденно, и его присутствие в нашей группе владельцев красноречиво говорит о том, в каком направлении мы движемся, как клуб. Участие Роналдиньо не только повысит авторитет нашего клуба, но и вдохновит игроков, болельщиков и все наше сообщество на севере штата».

«Упор, который «Greenville Triumph» делают на молодежные и юношеские команды, а также уровень конкурентоспособности профессиональной команды «Triumph» и команды «Liberty pre-professional» впечатляют», - сказал Роналдиньо. «Для меня и нашей группы это возможность поддерживать развитие футбола в любом возрасте и на любом уровне и быть частью сообщества, которое ценит международное присутствие и уникальное сочетание культур».

Вот так вот, друзья! Историческое видео, как Роналдиньо покупает акции футбольного клуба на фондовой бирже, перед вами:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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