ВИДЕО. Роналдиньо купил футбольный клуб – его выбор прилично удивил!

Легендарный Роналдиньо стал одним из владельцев американского футбольного клуба «Greenville Triumph», который выступает в USL League One – это третий дивизион профессионального футбола в США.

Роналдиньо подписал сделку на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 октября, сообщает официальный сайт клуба.

«Для нас большая честь приветствовать Роналдиньо в семье Triumph», - сказал председатель «Greenville Triumph» Джо Эрвин. «Его влияние в спорте непревзойденно, и его присутствие в нашей группе владельцев красноречиво говорит о том, в каком направлении мы движемся, как клуб. Участие Роналдиньо не только повысит авторитет нашего клуба, но и вдохновит игроков, болельщиков и все наше сообщество на севере штата».

«Упор, который «Greenville Triumph» делают на молодежные и юношеские команды, а также уровень конкурентоспособности профессиональной команды «Triumph» и команды «Liberty pre-professional» впечатляют», - сказал Роналдиньо. «Для меня и нашей группы это возможность поддерживать развитие футбола в любом возрасте и на любом уровне и быть частью сообщества, которое ценит международное присутствие и уникальное сочетание культур».

Вот так вот, друзья! Историческое видео, как Роналдиньо покупает акции футбольного клуба на фондовой бирже, перед вами: