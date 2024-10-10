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WTA
10 октября 2024, 17:19 | Обновлено 10 октября 2024, 17:25
267
0

АЛЬКАРАС: «Большое спасибо за то, что ты являешься примером для всех»

Молодой теннисист опубликовал трогательное фото с Рафаэлем Надалем

10 октября 2024, 17:19 | Обновлено 10 октября 2024, 17:25
267
0
АЛЬКАРАС: «Большое спасибо за то, что ты являешься примером для всех»
BBC. Карлос Алькарас

21-летний испанский теннисист и третья ракетка мира Карлос Алькарас отреагировал на решение Рафаэля Надаля закончить карьеру.

«От мальчика, который следил за тобой по телевидению и мечтал стать теннисистом, до того, кто имел честь играть с тобой на Ролан Гаррос, представляя Испанию на Олимпийских играх. Большое спасибо за то, что ты являешься примером для всех. Твои достижения незабываемы. Я получил большое удовольствие от твоей игры, на корте тебя не будет хватать», - написал Алькарас.

Надаль и Алькарас выступали в паре на Олимпийских играх 2024 года, где дошли до 1/4 финала.

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теннис Рафаэль Надаль Карлос Алькарас (теннисист) Ролан Гаррос завершение карьеры Олимпийские игры 2024
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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