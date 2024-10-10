Чемпионат Европы10 октября 2024, 16:53 |
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Косово U-17 – Украина U-17 – 2:4. Большой камбэк. Видео голов и обзор
Команда отыгралась с 0:2 и выиграла 4:2
10 октября 2024, 16:53 |
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Сборная Украины U-17 в стартовом матче первого квалификационного раунда отбора Евро-2025 не без проблем обыграла Косово U-17 со счетом 4:2.
Соперник к 12-й минуте забил два гола, но юные украинцы силами Зудина и Люсина, которые оформили по дублю, смогли отыграться и победить.
В следующем матче команда сыграет против Казахстана U-17, а завершит группу встречей с Бельгией U-17.
Косово (U-17) – Украина (U-17) – 2:4
Голы: Ахмети (4), Абдуллаху (12) – Зудин (16, 25), Люсин (24, 62)
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