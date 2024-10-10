Косово U-17 – Украина U-17 – 2:4. Большой камбэк. Видео голов и обзор

Сборная Украины U-17 в стартовом матче первого квалификационного раунда отбора Евро-2025 не без проблем обыграла Косово U-17 со счетом 4:2.

Соперник к 12-й минуте забил два гола, но юные украинцы силами Зудина и Люсина, которые оформили по дублю, смогли отыграться и победить.

В следующем матче команда сыграет против Казахстана U-17, а завершит группу встречей с Бельгией U-17.

Косово (U-17) – Украина (U-17) – 2:4

Голы: Ахмети (4), Абдуллаху (12) – Зудин (16, 25), Люсин (24, 62)