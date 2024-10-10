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  4. НАДАЛЬ: «В жизни все имеет свое начало и конец»
WTA
10 октября 2024, 16:35 | Обновлено 10 октября 2024, 16:37
338
2

НАДАЛЬ: «В жизни все имеет свое начало и конец»

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свое решение завершить карьеру

10 октября 2024, 16:35 | Обновлено 10 октября 2024, 16:37
338
2
НАДАЛЬ: «В жизни все имеет свое начало и конец»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

38-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры. Сначала он выставил сообщение в социальных сетях, где поблагодарил своих болельщиков на 12 языках. Впоследствии многократный чемпион прокомментировал свое решение.

«Реалии в том, что последние годы для меня были достаточно непростыми, особенно последние два. Не думаю, что могу больше играть без каких-то ограничений. Конечно, это достаточно сложное решение, которое потребовало некоторого времени. Но в жизни все имеет свое начало и конец. И я думаю, что настало подходящее время, чтобы закончить карьеру, которая была настолько длительной и успешной, как я мог себе представить», - сказал Надаль.

Надаль 14 раз выигрывал турнир Ролан Гаррос.

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Рафаэль Надаль теннис завершение карьеры Ролан Гаррос
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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adidas777
Легенда! Відходить ціла епоха!Дякую за ті легендарні й незабутні трилери проти Федерера!
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+2
Олексій Олексієв
Відходить ціла епоха чудових гравців. Було чимало протистоянь: Бьорн - Маккенрой, Сампрас - Агассі, Велика трійка(четвірка). Життя йде. Росте нове покоління.
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