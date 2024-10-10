НАДАЛЬ: «В жизни все имеет свое начало и конец»

38-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры. Сначала он выставил сообщение в социальных сетях, где поблагодарил своих болельщиков на 12 языках. Впоследствии многократный чемпион прокомментировал свое решение.

«Реалии в том, что последние годы для меня были достаточно непростыми, особенно последние два. Не думаю, что могу больше играть без каких-то ограничений. Конечно, это достаточно сложное решение, которое потребовало некоторого времени. Но в жизни все имеет свое начало и конец. И я думаю, что настало подходящее время, чтобы закончить карьеру, которая была настолько длительной и успешной, как я мог себе представить», - сказал Надаль.

Надаль 14 раз выигрывал турнир Ролан Гаррос.