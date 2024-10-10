РОНАЛДУ: «Рафа, какая невероятная у тебя была карьера»
Легендарный футболист прокомментировал завершение карьеры великого теннисиста
39-летний португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал новость о завершении карьеры легенды тенниса Рафаэля Надаля.
«Рафа, какая невероятная у тебя была карьера. Твоя преданность, страсть и талант дали надежду миллионам людей по всему миру. Для меня честь быть свидетелем твоего пути - друг», - написал под постом Рафаэля в социальной сети Instagram Роналду.
Напомним, что Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры.
Рафаэль и Криштиану - давние друзья и очень часто поддерживали друг друга в комментариях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Далеко не все игроки за пределами поля стремятся пить, гулять и демонстрировать другие свои пороки
Косенко оценил поведение сборной Франции