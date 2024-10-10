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  4. РОНАЛДУ: «Рафа, какая невероятная у тебя была карьера»
WTA
10 октября 2024, 16:20 | Обновлено 10 октября 2024, 16:21
139
0

РОНАЛДУ: «Рафа, какая невероятная у тебя была карьера»

Легендарный футболист прокомментировал завершение карьеры великого теннисиста

10 октября 2024, 16:20 | Обновлено 10 октября 2024, 16:21
139
0
РОНАЛДУ: «Рафа, какая невероятная у тебя была карьера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналду, Рауль, Надаль

39-летний португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал новость о завершении карьеры легенды тенниса Рафаэля Надаля.

«Рафа, какая невероятная у тебя была карьера. Твоя преданность, страсть и талант дали надежду миллионам людей по всему миру. Для меня честь быть свидетелем твоего пути - друг», - написал под постом Рафаэля в социальной сети Instagram Роналду.

Напомним, что Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры.

Рафаэль и Криштиану - давние друзья и очень часто поддерживали друг друга в комментариях.

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Криштиану Роналду Рафаэль Надаль завершение карьеры теннис Аль-Наср Эр-Рияд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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