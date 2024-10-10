РОНАЛДУ: «Рафа, какая невероятная у тебя была карьера»

39-летний португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал новость о завершении карьеры легенды тенниса Рафаэля Надаля.

«Рафа, какая невероятная у тебя была карьера. Твоя преданность, страсть и талант дали надежду миллионам людей по всему миру. Для меня честь быть свидетелем твоего пути - друг», - написал под постом Рафаэля в социальной сети Instagram Роналду.

Напомним, что Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры.

Рафаэль и Криштиану - давние друзья и очень часто поддерживали друг друга в комментариях.