Многие игроки и тренеры мирового уровня обращают внимание на перегруженный график соревнований. Марк Кукуреллья считает, что именно поэтому двое его товарищей по команде получили серьезные травмы.

Многие игроки уже давно подчеркивают, что футбольный календарь заполнен до предела. Тем временем УЕФА и ФИФА добавляют больше матчей.

В новом формате Лиги чемпионов расширен формат соревнований. Новый клубный чемпионат мира начнется в июне, в нем примут участие 32 команды.

Матчей становится все больше, и игроки отмечают, что играть непрерывно каждые три дня – выше их сил. Теперь еще один из них высказался по этому поводу.

Защитник «Челси», за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, Кукурелья считает, что Родри и Дани Карвахаль получили серьезные травмы из-за слишком большого количества матчей.

«Слишком много совпадений. Мы не роботы. Мы видим, сколько травм. Карвахаль, Родри, это плохо», – сказал Кукурелла.

Впереди у чемпионов Европы еще два матча в Лиге наций. В субботу сборная Испании сразится с Данией, а через три дня – с Сербией.