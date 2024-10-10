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Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2024, 14:49 | Обновлено 10 октября 2024, 14:52
752
0

Умер менеджер сборных команд Украины Владимир Лазаренко

Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил футболу

10 октября 2024, 14:49 | Обновлено 10 октября 2024, 14:52
752
0
Умер менеджер сборных команд Украины Владимир Лазаренко
УАФ. Владимир Лазаренко

10 октября на 65-м году жизни скончался менеджер научно-методического отдела Спортивно-технического департамента сборных команд Украины Владимир Лазаренко.

Как сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола, Владимир Иванович родился в городе Чернигове в 1960 году. После завершения учебы он начал работать в научном центре киевского «Динамо». Вместе с Валерием Лобановским сотрудничал со сборными ОАЭ и Кувейта.

К сборной Украины присоединился в 1996 году. Сначала работал с различными возрастными категориями, а в 2008 году возглавил научную группу, которая занималась всеми сборными командами.

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Олександр Сільченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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