Умер менеджер сборных команд Украины Владимир Лазаренко

10 октября на 65-м году жизни скончался менеджер научно-методического отдела Спортивно-технического департамента сборных команд Украины Владимир Лазаренко.

Как сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола, Владимир Иванович родился в городе Чернигове в 1960 году. После завершения учебы он начал работать в научном центре киевского «Динамо». Вместе с Валерием Лобановским сотрудничал со сборными ОАЭ и Кувейта.

К сборной Украины присоединился в 1996 году. Сначала работал с различными возрастными категориями, а в 2008 году возглавил научную группу, которая занималась всеми сборными командами.