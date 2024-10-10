Киммих в ближайшее время продлит контракт с Баварией

29-летний немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих решил продлить контракт с клубом. Как сообщает DailySport со ссылкой на немецкие СМИ, Йозуа согласился на продление соглашения после того, как ему предложили стать капитаном команды.

Пока неизвестно, на сколько лет будет продлен контракт между сторонами. В ближайшее время о подписании соглашения будет объявлено официально.

Киммих присоединился к «красно-белым» в 2015 году. За «Баварию» игрок провел 262 матча и забил 26 мячей. Нынешнее соглашение между футболистом и «Баварией» рассчитано до 2026-го года.