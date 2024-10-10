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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Грузины сейчас на ходу, но не фавориты»
Лига наций
10 октября 2024, 13:22 |
370
3

Мирон МАРКЕВИЧ: «Грузины сейчас на ходу, но не фавориты»

Бывший тренер сборной Украины верит в успех украинцев в Польше

10 октября 2024, 13:22 |
370
3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грузины сейчас на ходу, но не фавориты»
УПЛ. Мирон Маркевич

11 октября в Польше национальная сборная Украины по футболу будет принимать в Лиге наций лидера группы – грузин.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал кому отдает предпочтение в завтрашнем противостоянии в Познани:

– В последние годы наши завтрашние соперники под руководством французского специалиста Вилли Саньоля играют от обороны, хотя грузинский футбол всегда славился, прежде всего, сильной атакой. Эта смена стиля благодаря качественной организации игры, пошла на пользу. Грузины хорошо себя проявили на недавнем Евро в Германии, уверенно лидируют в Лиге наций. Однако это отнюдь не значит, что они являются фаворитами в противостоянии с Украиной.

Как по мне, очень многое будет зависеть от настроя. Подопечные Сергея Реброва превосходят грузин в классе и должны реализовать свои «козыри». Также они должны осознавать, что на кону – сохранение «прописки» в Лиге В. Действительно, в последнее время наших сборников преследуют травмы, но все равно хватает боеспособных исполнителей. Вот завтра Георгий Судаков пусть доказывает, что заслуживает играть в топ-чемпионате, а Артем Довбик, наконец, проявит себя не только на клубном уровне.

Я верю в украинскую сборную, убежден, что она не проиграет, хотя ввиду турнирной ситуации такой итог нас не устраивает. Поэтому будем ждать от наших ребят большего.

Поединок Украина – Грузия начнется 11 октября в Познани в 21.45 по киевскому времени.

Ранее экс-игрок сборной Украины Владимир Микитин рассказал о матче сине-желтых 1999 года против россии.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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onco-clown
Про Судакова и Довбыка в точку сказал
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kadaad
Посмотрим сколько грузины набью этим бестолочам.
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