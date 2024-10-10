Чуйченко объяснил, в чем стал лучше Довбик

Известный украинский экс-футболист Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил, в чем спрогрессировал украинский нападающий Артем Довбик.

– Вы, как форвард, что можете сказать об Артеме Довбике, который начал стабильно забивать за Рому? Он должен себя проявить в матчах за сборную?

– Я хочу отметить то, что он в Испании улучшил много своих качеств. Он получил опыт и научился лучше играть, принимая правильные решения на поле. То есть, у него хороший удар и он стал хитрее действовать в разных ситуациях. Очень хорошие показатели у Артема в том плане, что он растет, как футболист. Довбик приобретает классный опыт. Он достойно играет за Рому. И хочется, чтобы в сборной Украины Артем также проявлял себя.