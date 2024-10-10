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  4. Чуйченко объяснил, в чем стал лучше Довбик
Лига наций
10 октября 2024, 14:57 | Обновлено 10 октября 2024, 15:28
267
0

Чуйченко объяснил, в чем стал лучше Довбик

Сергей считает, что Артем стал действовать хитрее

10 октября 2024, 14:57 | Обновлено 10 октября 2024, 15:28
267
0
Чуйченко объяснил, в чем стал лучше Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный украинский экс-футболист Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил, в чем спрогрессировал украинский нападающий Артем Довбик.

– Вы, как форвард, что можете сказать об Артеме Довбике, который начал стабильно забивать за Рому? Он должен себя проявить в матчах за сборную?

– Я хочу отметить то, что он в Испании улучшил много своих качеств. Он получил опыт и научился лучше играть, принимая правильные решения на поле. То есть, у него хороший удар и он стал хитрее действовать в разных ситуациях. Очень хорошие показатели у Артема в том плане, что он растет, как футболист. Довбик приобретает классный опыт. Он достойно играет за Рому. И хочется, чтобы в сборной Украины Артем также проявлял себя.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Сергей Чуйченко Лига наций Украина - Грузия Рома Рим Артем Довбик
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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