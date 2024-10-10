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  4. «Великолепная скорость, но...» Эксперт сравнил Мудрика с Кварацхелией
Лига наций
10 октября 2024, 13:17 |
544
1

«Великолепная скорость, но...» Эксперт сравнил Мудрика с Кварацхелией

Сергей Чуйченко не считает Хвичу медленным

10 октября 2024, 13:17 |
544
1
«Великолепная скорость, но...» Эксперт сравнил Мудрика с Кварацхелией
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский экс-футболист Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua сравнил вингеров Михаила Мудрика и Хвичу Кварацхелию.

– У грузин впереди главная звезда это Кварацхелия, а у Украины в атаке, можно сказать, роль Хвичи исполняет Мудрик. Как думаете, Миша найдет себя в этой встрече?

– У Мудрика, конечно, замечательная скорость. Он быстрый футболист. А Кварацхелия более техничный. Но и нельзя сказать, что Хвича медленный. Посмотрим уже в матче, в каком состоянии будут лидеры. Но надо в целом смотреть картину, а не по конкретным личностям. Надо, чтобы в целом команда играла, как гармошка. И тогда, я думаю, мы достигнем каких-то целей и результатов. Но надо быть на чеку нашим футболистам, потому что лидеры грузинской сборной делают игру.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Сергей Чуйченко Лига наций Украина - Грузия Михаил Мудрик Хвича Кварацхелия
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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У Украины впереди пустота!!!!
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