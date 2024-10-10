«Великолепная скорость, но...» Эксперт сравнил Мудрика с Кварацхелией

Известный украинский экс-футболист Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua сравнил вингеров Михаила Мудрика и Хвичу Кварацхелию.

– У грузин впереди главная звезда это Кварацхелия, а у Украины в атаке, можно сказать, роль Хвичи исполняет Мудрик. Как думаете, Миша найдет себя в этой встрече?

– У Мудрика, конечно, замечательная скорость. Он быстрый футболист. А Кварацхелия более техничный. Но и нельзя сказать, что Хвича медленный. Посмотрим уже в матче, в каком состоянии будут лидеры. Но надо в целом смотреть картину, а не по конкретным личностям. Надо, чтобы в целом команда играла, как гармошка. И тогда, я думаю, мы достигнем каких-то целей и результатов. Но надо быть на чеку нашим футболистам, потому что лидеры грузинской сборной делают игру.