ЧУЙЧЕНКО: «Матч Украина – Грузия? Будем надеяться на позитивный результат»

Экс-форвард Ворсклы, Полиграфтехники (нынешней Александрии) и Металлиста Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью Sport.ua накануне важных матчей сборной Украины в Лиге наций ответил на различные вопросы, которые касаются «желто-синих».

– Сергей Александрович, какие у вас ожидания от матчей сборной Украины с Грузией и Чехией в Лиге наций?

– Игра будет для Украины тяжелой в связи с тем, что сборная Грузии сейчас однозначно на подъеме. То, что грузины всегда отличались своей техникой, это всем известно. А сейчас многие талантливые молодые грузины перешли в сильные европейские клубы, за которые они очень достойно играют. Не просто так они на чемпионате Европы вышли из группы! Грузины сейчас являются достойным соперником. Нельзя сказать, что с ними нельзя играть. Потому что, я считаю, у нас все равно сборная хорошего уровня. Просто где-то что-то чуть-чуть не получается. Но стоит добавить то, что в этих матчах с Грузией и Чехией многие лидеры не сыграют из-за травм. В этом плане у Украины есть проблемы. А Грузия сейчас показывает хороший футбол и является достойной командой, с которой играть будет очень тяжело. Но будем надеяться на позитивный результат!

– У грузинов впереди главная звезда это Кварацхелия, а у Украины в атаке, можно сказать, роль Хвичи выполняет Мудрик. Как думаете, Миша найдет себя в этой встрече?

– У Мудрика, конечно, замечательная скорость. Он быстрый футболист. А Кварацхелия более техничный. Но и нельзя сказать, что Хвича медленный. Посмотрим уже в матче, в каком состоянии будут лидеры. Но надо в целом смотреть картину, а не по конкретным личностям. Надо, чтобы в целом команда играла, как гармошка. И тогда, я думаю, мы добьемся каких-то целей и результатов. Но надо быть на чеку нашим футболистам, потому что лидеры грузинской сборной делают игру.

– И вратарь у сборной Грузии хороший!

– Естественно! Он по версии Transfermarkt явяется самым дорогим голкипером мира! На чемпионате Европы все видели, сколько раз он выручал Грузию! Он огромное количество сэйвов сделал. У грузинов хороший вратарь.

– Вы как форвард, что можете сказать по поводу Артема Довбика, который начал стабильно забивать за Рому? Он должен себя проявить в матчах за сборную?

– Я хочу отметить то, что он в Испании улучшил свои многие качества. Он получил опыт и научился лучше играть, принимая более правильные решения на поле. То есть у него хороший удар и также он стал хитрее действовать в разных ситуациях. Очень хорошие показатели у Артема в том плане, что он растет, как футболист. Довбик получает классный опыт. Он достойно играет за Рому. И хочется, чтобы в сборной Украины Артем также себя проявлял.

– И Судаков перед матчами сборной Украины себя проявил. Оформил покер в поединке УПЛ против ЛНЗ. В хорошей форме подошел к важным встречам Лиги наций?

– Может, где-то на Судакова влияла ситуация касательно цены на него, о которой так часто писали в СМИ. И, возможно, он об этом думает. Поэтому Георгию хочется доказать в каждой игре, что он прогрессирует и становится лучше. Но с каждым поединком он прибавляет и показывает хороший результат особенно в этом матче с ЛНЗ, где он забил 4 мяча. Но, естественно, уровни чемпионата Украины и Лиги чемпионов отличаются. Но мы надеемся, что в следующих матчах Лиги чемпионов Шахтер прибавит во всех компонентах. И также мы верим, что Шахтер порадует нас в этих следующих поединках.

– Кстати, ваша бывшая команда Александрия, которая называлась Полиграфтехникой, сейчас идет на третьем месте в УПЛ, отставая от первого Динамо всего на 2 очка. Что скажете по поводу александрийцев?

– Да, радует то, какой футбол сейчас показывает Александрия. Ротань, которого сначала критиковали, дал результат. Человеку нужно дать время. Он должен обучить своей тактике и тому, как он видит игру. Понятно, что у каждого президента есть свои задачи, и он хочет, чтобы тренер их выполнил. Но должно быть понимание того, что тренеру нужно дать время для того, чтобы он показал, что он может сделать. Ротань дал результат! Он молодец! Я очень рад за Ротаня. Я рад, что он со своим тренерским составом достиг такого уровня. Я желаю продолжать им в таком же духе и быть в тройке, бороться за еврокубки.

– А что скажете по форварда Александрии Александра Филиппова, который в этом сезоне уже 5 мячей забил в УПЛ?

– Я знаком с ним. Я желаю Филиппову удачи. Здесь же все зависит от него и от того, как он работает и использует свои моменты. Для нападающего использовать даже один момент, который у тебя есть, дорогого стоит. Все от него зависит. Он может стать лучшим голеадором УПЛ, если будет стараться. Надо дорабатывать и чувствовать все эти моменты.

– В сборную Украины вызвали Калюжного из Александрии, а также Назаренко и Гуцуляка с Полесья, Крыськива с Шахтера. Будут у них шансы себя проявить, как считаете?

– Назаренко – очень хороший игрок. Мне его игра очень нравится. Он очень прибавляет. Назаренко – молодой, а также он много забивает и много делает ассистов. Назаренко – полезный игрок. Я считаю, что его заслуженно пригласили в сборную. У других ребят появился шанс в связи с травмами лидеров желто-синих. За этот шанс они должны зацепиться и показать себя с хорошей стороны. Все надеются, что они будут показывать тоже достойный футбол! Я хочу пожелать нашей сборной – достичь целей, которые они поставили перед собой в этой Лиге наций. Я считаю, что все-таки Ребров является хорошим тренером. Я желаю Реброву, чтобы была выполнена цель, которую он ставит перед сборной.