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  4. «Это было сообщение от Криштиану». Кассано рассказал, как обидел Роналду
Саудовская Аравия
10 октября 2024, 10:01 | Обновлено 10 октября 2024, 10:02
495
1

«Это было сообщение от Криштиану». Кассано рассказал, как обидел Роналду

Антонио получил обвинение в неуважении

10 октября 2024, 10:01 | Обновлено 10 октября 2024, 10:02
495
1
«Это было сообщение от Криштиану». Кассано рассказал, как обидел Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано рассказал о случае, когда на него обиделся пятикратный обладатель Золотого мяча португалец Криштиану Роналду.

«Я был в прямом эфире на нашем футбольном телешоу, рассказывая о Криштиану, и я сказал, что он даже не входит в топ-10 лучших игроков. Это было мое мнение. Я также сказал, что для меня есть только один Роналду – и это бразильский Феномено.

После этого шоу я увидел на телефоне сообщение с испанского номера... это был Криштиану Роналду. Он написал мне, что я его не уважаю... И Криштиану прислал список своих голов, результативных передач, различной статистики, рекордов и трофеев.

Но я все равно остаюсь при своем мнении», – сказал Кассано BSMT Podcast.

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Антонио Кассано Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Saar
Касано -троль. Завжди був. Він розуміє, що досяг Роналду і як він грає. Просто троль.
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