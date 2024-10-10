«Это было сообщение от Криштиану». Кассано рассказал, как обидел Роналду

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано рассказал о случае, когда на него обиделся пятикратный обладатель Золотого мяча португалец Криштиану Роналду.

«Я был в прямом эфире на нашем футбольном телешоу, рассказывая о Криштиану, и я сказал, что он даже не входит в топ-10 лучших игроков. Это было мое мнение. Я также сказал, что для меня есть только один Роналду – и это бразильский Феномено.

После этого шоу я увидел на телефоне сообщение с испанского номера... это был Криштиану Роналду. Он написал мне, что я его не уважаю... И Криштиану прислал список своих голов, результативных передач, различной статистики, рекордов и трофеев.

Но я все равно остаюсь при своем мнении», – сказал Кассано BSMT Podcast.