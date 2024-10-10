10 октября в 18:30 в Познани состоится пресс-конференция главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоля.

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11 октября в 3-м туре Лиги наций сборная Украины в Познани на ENEA Stadion будут принимать команду Грузии.

14 октября в 4-м туре сине-желтые во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав сыграют против Чехии.

Пресс-конференция Вилли Саньоля в Познани. Смотреть онлайн LIVE