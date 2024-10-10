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Лига наций
10 октября 2024, 01:23 | Обновлено 10 октября 2024, 01:38
17
0

Пресс-конференция Вилли Саньоля в Познани. Смотреть онлайн LIVE

10 октября в 18:30 коуч сборной Грузии расскажет о матче с Украиной

10 октября 2024, 01:23 | Обновлено 10 октября 2024, 01:38
17
0
Пресс-конференция Вилли Саньоля в Познани. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Вилли Саньоль

10 октября в 18:30 в Познани состоится пресс-конференция главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

11 октября в 3-м туре Лиги наций сборная Украины в Познани на ENEA Stadion будут принимать команду Грузии.

14 октября в 4-м туре сине-желтые во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав сыграют против Чехии.

Пресс-конференция Вилли Саньоля в Познани. Смотреть онлайн LIVE

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сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Грузии по футболу Лига наций смотреть онлайн Украина - Грузия Вилли Саньоль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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