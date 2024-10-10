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10 октября 2024, 00:21 |
872
0

ФОТО. Влада Зинченко засветила красивые стройные ножки в свежем посте

Жена Александра опубликовала недельный дайджест семьи и порадовала фанов свежими фото

10 октября 2024, 00:21 |
872
0
ФОТО. Влада Зинченко засветила красивые стройные ножки в свежем посте
Instagram. Влада Зинченко

Влада Зинченко опубликовала свежие фото из жизни семьи.

Жена Александра поделилась фото, на которых можно увидеть как семейный отдых, так и завораживающий осенний лук журналистки.

Джинсы и футболка в обтяжку, пиджак и туфли – красавица выглядит очень и очень эффектно, а мы предлагаем вам посмотреть все фото с поста-карусели:

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Влада Зинченко (Седан) Александр Зинченко фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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