ФОТО. Влада Зинченко засветила красивые стройные ножки в свежем посте

Влада Зинченко опубликовала свежие фото из жизни семьи.

Жена Александра поделилась фото, на которых можно увидеть как семейный отдых, так и завораживающий осенний лук журналистки.

Джинсы и футболка в обтяжку, пиджак и туфли – красавица выглядит очень и очень эффектно, а мы предлагаем вам посмотреть все фото с поста-карусели: