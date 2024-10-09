ФОТО. Знакомьтесь, это новая девушка Жоау Феликса и она чертовски хороша!

Жоау Феликс, похоже, обзавёлся новой пассией.

Нападающего «Челси» связывают романтическими отношениями с австралийской моделью Оливией Гривас.

Девушка побывала на матче «аристократов» против «Брайтона», который состоялся в конце сентября.

Перед этим Жоау и Оливия подписались на друг друга в Instagram.

На данный момент нет официального подтверждения, что футболист и модель вместе, но это не мешает нам познакомиться с очаровательной Оливией поближе: