Другие новости09 октября 2024, 23:40 | Обновлено 09 октября 2024, 23:53
859
1
ФОТО. Знакомьтесь, это новая девушка Жоау Феликса и она чертовски хороша!
Красотка уже побывала на Стэмфорд Бридж, чтобы увидеть игру своего фаворита вживую!
09 октября 2024, 23:40 | Обновлено 09 октября 2024, 23:53
859
1
Жоау Феликс, похоже, обзавёлся новой пассией.
Нападающего «Челси» связывают романтическими отношениями с австралийской моделью Оливией Гривас.
Девушка побывала на матче «аристократов» против «Брайтона», который состоялся в конце сентября.
Перед этим Жоау и Оливия подписались на друг друга в Instagram.
На данный момент нет официального подтверждения, что футболист и модель вместе, но это не мешает нам познакомиться с очаровательной Оливией поближе:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 09 октября 2024, 17:29 0
Донаты на армию и деньги для команды
Бокс | 09 октября 2024, 07:09 1
Холифилд выделил Риддика Боу
Футбол | 09.10.2024, 23:44
Футбол | 09.10.2024, 01:39
Футбол | 09.10.2024, 17:10
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
У Феликса со вкусом все гаразд)
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.10.2024, 22:01 3
08.10.2024, 22:25 1
08.10.2024, 13:22 101
09.10.2024, 08:54 3
08.10.2024, 09:49 1
09.10.2024, 07:25 10
09.10.2024, 09:12 1
09.10.2024, 08:04 1