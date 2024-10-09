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09 октября 2024, 23:40 | Обновлено 09 октября 2024, 23:53
859
1

ФОТО. Знакомьтесь, это новая девушка Жоау Феликса и она чертовски хороша!

Красотка уже побывала на Стэмфорд Бридж, чтобы увидеть игру своего фаворита вживую!

09 октября 2024, 23:40 | Обновлено 09 октября 2024, 23:53
859
1
ФОТО. Знакомьтесь, это новая девушка Жоау Феликса и она чертовски хороша!
Instagram. Оливия Гривас

Жоау Феликс, похоже, обзавёлся новой пассией.

Нападающего «Челси» связывают романтическими отношениями с австралийской моделью Оливией Гривас.

Девушка побывала на матче «аристократов» против «Брайтона», который состоялся в конце сентября.

Перед этим Жоау и Оливия подписались на друг друга в Instagram.

На данный момент нет официального подтверждения, что футболист и модель вместе, но это не мешает нам познакомиться с очаровательной Оливией поближе:

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Жоау Феликс фото Челси девушки lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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KIEWADIM
У Феликса со вкусом все гаразд)
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