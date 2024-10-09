Открыта продажа билетов на матч между Шахтером и Янг Бойз в Гельзенкирхене

Стартовала свободная продажа билетов на матч Лиги чемпионов между командами «Шахтер» и «Янг Бойз», который пройдет в немецком Гельзенкирхене.

Поединок 4-го тура ЛЧ состоится на «Арене АуфШальке» («Фельтинс-Арене») 6 ноября в 19:45 по киевскому времени (18:45 по местному времени).

Каждый, кто купит билеты на игру с «Янг Бойз» с 9 по 20 октября, получит эксклюзивную возможность купить билеты на поединок с «Баварией» 21–22 октября.

Стоимость билетов составляет от 26 евро. Донецкий клуб призывает поддержать горняков в игре Лиги чемпионов.