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Лига чемпионов
09 октября 2024, 23:23 | Обновлено 09 октября 2024, 23:26
54
0

Открыта продажа билетов на матч между Шахтером и Янг Бойз в Гельзенкирхене

Поединок 4-го тура Лиги чемпионов пройдет 6 ноября на «Фельтинс-Арене»

09 октября 2024, 23:23 | Обновлено 09 октября 2024, 23:26
54
0
Открыта продажа билетов на матч между Шахтером и Янг Бойз в Гельзенкирхене
ФК Шахтер Донецк

Стартовала свободная продажа билетов на матч Лиги чемпионов между командами «Шахтер» и «Янг Бойз», который пройдет в немецком Гельзенкирхене.

Поединок 4-го тура ЛЧ состоится на «Арене АуфШальке» («Фельтинс-Арене») 6 ноября в 19:45 по киевскому времени (18:45 по местному времени).

Каждый, кто купит билеты на игру с «Янг Бойз» с 9 по 20 октября, получит эксклюзивную возможность купить билеты на поединок с «Баварией» 21–22 октября.

Стоимость билетов составляет от 26 евро. Донецкий клуб призывает поддержать горняков в игре Лиги чемпионов.

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билеты Шахтер Донецк Лига чемпионов Янг Бойз
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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