ФОТО. На OnlyFans! Звезда Ливерпуля приспустила белье, шокировав фанов!

Мохамед Салах снова разочаровал часть своих болельщиков.

Форвард «Ливерпуля» отпраздновал победу над «Кристал Пэлас» публикацией фото в сторис, на котором он без футболки.

Египтянин выложил в Instagram зеркальное селфи из спортзала, даже немного приспустив белье.

Не все болельщики оценили подобное действие футболиста:

«Салаху необязательно всё это делать»

«Мо Салаху осталось одно селфи в тренажерном зале, чтобы объявить о его OnlyFans»

И так далее...