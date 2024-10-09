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09 октября 2024, 22:38 | Обновлено 09 октября 2024, 22:44
581
0

ФОТО. На OnlyFans! Звезда Ливерпуля приспустила белье, шокировав фанов!

Форварда Ливерпуля жестко раскритиковали болельщики после свежей публикации в IG

09 октября 2024, 22:38 | Обновлено 09 октября 2024, 22:44
581
0
ФОТО. На OnlyFans! Звезда Ливерпуля приспустила белье, шокировав фанов!
BeInSports. Мохамед Салах

Мохамед Салах снова разочаровал часть своих болельщиков.

Форвард «Ливерпуля» отпраздновал победу над «Кристал Пэлас» публикацией фото в сторис, на котором он без футболки.

Египтянин выложил в Instagram зеркальное селфи из спортзала, даже немного приспустив белье.

Не все болельщики оценили подобное действие футболиста:

«Салаху необязательно всё это делать»

«Мо Салаху осталось одно селфи в тренажерном зале, чтобы объявить о его OnlyFans»

И так далее...

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фото lifestyle Мохамед Салах Ливерпуль
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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