Другие новости09 октября 2024, 22:38 | Обновлено 09 октября 2024, 22:44
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ФОТО. На OnlyFans! Звезда Ливерпуля приспустила белье, шокировав фанов!
Форварда Ливерпуля жестко раскритиковали болельщики после свежей публикации в IG
09 октября 2024, 22:38 | Обновлено 09 октября 2024, 22:44
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Мохамед Салах снова разочаровал часть своих болельщиков.
Форвард «Ливерпуля» отпраздновал победу над «Кристал Пэлас» публикацией фото в сторис, на котором он без футболки.
Египтянин выложил в Instagram зеркальное селфи из спортзала, даже немного приспустив белье.
Не все болельщики оценили подобное действие футболиста:
«Салаху необязательно всё это делать»
«Мо Салаху осталось одно селфи в тренажерном зале, чтобы объявить о его OnlyFans»
И так далее...
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