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09 октября 2024, 22:09 | Обновлено 09 октября 2024, 22:14
1819
0

ФОТО. Вот это трансформация! Вот как сейчас выглядит дочь Дель Пьеро

15-летняя Доротея Дель Пьеро сейчас в мировых трендах и вот почему

09 октября 2024, 22:09 | Обновлено 09 октября 2024, 22:14
1819
0
ФОТО. Вот это трансформация! Вот как сейчас выглядит дочь Дель Пьеро
ФК Ювентус. Доротея и Алессандро Дель Пьеро

Дочь легенды «Ювентуса» Алессандро Дель ПьероДоротея – подписала контракт из женской клубной командой.

Девочке 15 лет и поговаривают, что у неё большой футбольный талант – и именно поэтому её пригласили играть за возрастную категорию U-17 – против соперниц на 2 года старше.

Доротея жила в США, и там играла в футбол за местные клубы. Теперь ей представился шанс стать звездой там, где был легендой её отец.

Когда-то Алекс выводил маленькую Доротею на поле, а сейчас 15-летняя футболистка подписывает свой первый профессиональный контракт из «Ювентусом».

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Ювентус видео фото lifestyle Алессандро Дель Пьеро
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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