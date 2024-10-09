ФОТО. Вот это трансформация! Вот как сейчас выглядит дочь Дель Пьеро

Дочь легенды «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро – Доротея – подписала контракт из женской клубной командой.

Девочке 15 лет и поговаривают, что у неё большой футбольный талант – и именно поэтому её пригласили играть за возрастную категорию U-17 – против соперниц на 2 года старше.

Доротея жила в США, и там играла в футбол за местные клубы. Теперь ей представился шанс стать звездой там, где был легендой её отец.

Когда-то Алекс выводил маленькую Доротею на поле, а сейчас 15-летняя футболистка подписывает свой первый профессиональный контракт из «Ювентусом».