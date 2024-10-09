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  4. ВИДЕО. Краснопир оценил, какова вероятность его вызова в сборную Украины
Лига наций
09 октября 2024, 21:57 | Обновлено 09 октября 2024, 22:14
299
1

ВИДЕО. Краснопир оценил, какова вероятность его вызова в сборную Украины

Форвард львовского Руха считает, что шансы пока что минимальны

09 октября 2024, 21:57 | Обновлено 09 октября 2024, 22:14
299
1
ВИДЕО. Краснопир оценил, какова вероятность его вызова в сборную Украины
ФК Рух. Игорь Краснопир

Форвард львовского Руха Игорь Краснопир оценил свои шансы на то, чтобы получить вызов от Сергея Реброва в состав сборной Украины:

«Если честно, то я считаю, что сейчас шансы на вызов в сборную минимальны. Считаю, что пока не соответствую уровню национальной сборной. Это мое мнение.

Я слежу за сборной, за главной командой страны. Мне очень нравится игра Владимира Бражко, Георгия Судакова. Каждый игрок там высокого уровня.

11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав сыграют против Чехии.

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Игорь Краснопир Рух Львов сборная Украины по футболу Лига наций
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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saltim
Думаю получше Ваната и Яремчука на данный момент
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