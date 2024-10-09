ФОТО. Модель с рф сядет в тюрьму на 2 года после секса с игроком Милана

Модель с рф Луиза Кремлёва в центре секс-скандала, который может привести её к 2-летнему тюремному заключению.

The Sun сообщает подробности: в 2017-м году тогда ещё игрок «Реала» Тео Эрнандес переспал из девушкой в автомобиле Porsche Cayenne, познакомившись с Луизой в клубе Olivia Valere.

Кремлёва подала заявление об изнасиловании, но футболист всегда утверждал, что секс состоялся при обоюдном согласии.

В конце-концов россиянке не удалось доказать виновность защитника «Милана», после чего её притянули до ответственности за клевету. Девушка не появлялась в суде, и в 2020-м году её задержала полиция.

Новое слушание по «делу Кремлёвой» состоится 28 октября – если докажут злой умысел в действиях девушки по отношению к Эрнандесу, ей светит 2 года тюремного заключения и штраф размером в 12 000 фунтов.