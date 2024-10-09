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09 октября 2024, 21:43 |
3298
9

ФОТО. Модель с рф сядет в тюрьму на 2 года после секса с игроком Милана

Секс-скандал между Луизой Кремлёвой и Тео Эрнандесом может закончиться плачевно для россиянки

09 октября 2024, 21:43 |
3298
9
ФОТО. Модель с рф сядет в тюрьму на 2 года после секса с игроком Милана
The Sun. Луиза Кремлёва

Модель с рф Луиза Кремлёва в центре секс-скандала, который может привести её к 2-летнему тюремному заключению.

The Sun сообщает подробности: в 2017-м году тогда ещё игрок «Реала» Тео Эрнандес переспал из девушкой в автомобиле Porsche Cayenne, познакомившись с Луизой в клубе Olivia Valere.

Кремлёва подала заявление об изнасиловании, но футболист всегда утверждал, что секс состоялся при обоюдном согласии.

В конце-концов россиянке не удалось доказать виновность защитника «Милана», после чего её притянули до ответственности за клевету. Девушка не появлялась в суде, и в 2020-м году её задержала полиция.

Новое слушание по «делу Кремлёвой» состоится 28 октября – если докажут злой умысел в действиях девушки по отношению к Эрнандесу, ей светит 2 года тюремного заключения и штраф размером в 12 000 фунтов.

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фото lifestyle Тео Эрнандес скандал
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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Harun Bakircioğlu
Рашн проститьют
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
ПУМА
П#зда, та на ній же природного немає нічого, чим такі чіпляють, я х#й знає...
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
dip85
ну ы як цей силікон можна було......це жах якийсь. Невже нормальні люди не бачуть цю гидоту???
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+5
Alehandro
То "сяде" чи "може сісти"? Це трошки різні речі...
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+2
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