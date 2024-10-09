ВИДЕО. Девушка игрока Реала заставила его заплакать – это было очень легко!

Девушка нападающего мадридского «Реала» Родриго – Бруна Ротта – поделилась подробностями веселой совместной жизни с бразильцем.

Красавица опубликовала видео, на котором она выщипывает бровь футболисту – Родриго не смог сдержать эмоций и всё-таки заплакал, при этом пара весело смеялась. Как говорится – красота требует жертв!

Бруна – фитнес-модель, на которую в IG подписано 1,4 млн фолловеров. Девушка заполучила аудиторию благодаря своим горячим фото, мотивационным видео и пропаганде здорового образа жизни.

Ради такой девушки можна вытерпеть любую боль, правда, Родриго? :)