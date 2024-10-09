ВИДЕО. Девушка игрока Реала заставила его заплакать – это было очень легко!
Девушка Родриго поделилась очень любопытным видео, которое собрало миллионы просмотров!
Девушка нападающего мадридского «Реала» Родриго – Бруна Ротта – поделилась подробностями веселой совместной жизни с бразильцем.
Красавица опубликовала видео, на котором она выщипывает бровь футболисту – Родриго не смог сдержать эмоций и всё-таки заплакал, при этом пара весело смеялась. Как говорится – красота требует жертв!
Бруна – фитнес-модель, на которую в IG подписано 1,4 млн фолловеров. Девушка заполучила аудиторию благодаря своим горячим фото, мотивационным видео и пропаганде здорового образа жизни.
Ради такой девушки можна вытерпеть любую боль, правда, Родриго? :)
🇧🇷😅 Estilista de lujo para Rodrygo: su pareja pic.twitter.com/zH2al1iygY— Diario Olé (@DiarioOle) October 7, 2024
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