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09 октября 2024, 21:08 |
432
1

ВИДЕО. Девушка игрока Реала заставила его заплакать – это было очень легко!

Девушка Родриго поделилась очень любопытным видео, которое собрало миллионы просмотров!

09 октября 2024, 21:08 |
432
1
ВИДЕО. Девушка игрока Реала заставила его заплакать – это было очень легко!
Instagram. Бруна Ротта

Девушка нападающего мадридского «Реала» РодригоБруна Ротта – поделилась подробностями веселой совместной жизни с бразильцем.

Красавица опубликовала видео, на котором она выщипывает бровь футболисту – Родриго не смог сдержать эмоций и всё-таки заплакал, при этом пара весело смеялась. Как говорится – красота требует жертв!

Бруна – фитнес-модель, на которую в IG подписано 1,4 млн фолловеров. Девушка заполучила аудиторию благодаря своим горячим фото, мотивационным видео и пропаганде здорового образа жизни.

Ради такой девушки можна вытерпеть любую боль, правда, Родриго? :)

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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pol-55
Їх в інкубаторі вирощують,чи шо.
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