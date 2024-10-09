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  4. Тчуамени стал капитаном сборной Франции на матче Лиги наций
Франция
09 октября 2024, 20:58 | Обновлено 09 октября 2024, 20:59
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Тчуамени стал капитаном сборной Франции на матче Лиги наций

Сборная Франции проведет матчи без Килиана Мбаппе.

09 октября 2024, 20:58 | Обновлено 09 октября 2024, 20:59
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0
Тчуамени стал капитаном сборной Франции на матче Лиги наций
Transfermarkt. Орельен Тчуамени

24-летний защитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени выведет сборную Франции в матчах Лиги наций с капитанской повязкой. Об этом заявил сам игрок перед матчем со сборной Израиля.

«Для меня это гордость и ответственность. У нас был разговор с тренером, и он мне сказал о своем решении. Я очень счастлив», — цитирует защитника Daily Sports.

Вопрос о новом капитане возник после того, как стало известно, что Килиан Мбаппе пропустит октябрьские матчи.

Франция сыграет два матча в Лиге наций: сначала на выезде против Израиля (10.10), а затем будет путешествие в Бельгию (14.10).

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сборная Франции по футболу Лига наций капитан Орельен Тчуамени Килиан Мбаппе Франция - Бельгия
Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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