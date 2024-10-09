Тчуамени стал капитаном сборной Франции на матче Лиги наций

24-летний защитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени выведет сборную Франции в матчах Лиги наций с капитанской повязкой. Об этом заявил сам игрок перед матчем со сборной Израиля.

«Для меня это гордость и ответственность. У нас был разговор с тренером, и он мне сказал о своем решении. Я очень счастлив», — цитирует защитника Daily Sports.

Вопрос о новом капитане возник после того, как стало известно, что Килиан Мбаппе пропустит октябрьские матчи.

Франция сыграет два матча в Лиге наций: сначала на выезде против Израиля (10.10), а затем будет путешествие в Бельгию (14.10).