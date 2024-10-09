Риккардо КАЛАФЬОРИ – Троссарду: «Тебе нужно быть осторожнее»

В рамках Лиги наций сборная Бельгии встретится со сборной Италии. Игроки лондонского «Арсенала» – итальянец Риккардо Калафьори и бельгиец Леандро Троссард – вызваны на эти матчи и могут сыграть друг против друга. Калафьори поделился ожиданиями от этого матча:

«Я сказал Леандро, что ему нужно быть осторожным. А если серьезно, то я уважаю Троссарда, он хороший игрок и отличный друг. Но я сделаю все, чтобы в этот день забрать домой три очка.

Нас ожидает сложная встреча – у обеих команд сильные игроки. Мы победили в двух последних играх и не собираемся останавливаться», – уверен в своих силах Риккардо.

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