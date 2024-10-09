ВИДЕО. Месси удивил выпуском новой продукции – Роналду напрягся!

Лионель Месси презентовал свою линию парфюмов.

«Я очень рад представить свой первый парфюм. Он доступен в ведущих мировых магазинах парфюмерии. Надеюсь, он вам понравится», – написал аргентинец под постом на своей бизнес-странице в Instagram.

«Аромат Leo Messi разработан, чтобы вызвать глубокую эмоциональную связь, передавая сущность Месси как чемпиона мира, отца и джентльмена. Эта уникальная парфюмированная вода устанавливает гармоничный баланс между бодрящей свежестью и обволакивающим теплом», – говорится в описании парфюма.

Стоимость парфюма (100 мл) – 105 долларов, подарочный набор – 120 долларов.

Напомним, что Криштиану Роналду также имеет свою парфюмерную линию, равно как и Златан Ибрагимович.

Тем не менее, маркетологи считают, что аромат Лео Месси имеет огромный потенциал и выиграет конкуренцию у Криша и Златана: