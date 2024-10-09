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09 октября 2024, 19:44 | Обновлено 09 октября 2024, 21:09
1763
6

ВИДЕО. Месси удивил выпуском новой продукции – Роналду напрягся!

Чемпион мира выходит на новый рынок и теперь будет конкурировать с Криштиану Роналду

09 октября 2024, 19:44 | Обновлено 09 октября 2024, 21:09
1763
6
ВИДЕО. Месси удивил выпуском новой продукции – Роналду напрягся!
Messi Fragrances. Лионель Месси

Лионель Месси презентовал свою линию парфюмов.

«Я очень рад представить свой первый парфюм. Он доступен в ведущих мировых магазинах парфюмерии. Надеюсь, он вам понравится», – написал аргентинец под постом на своей бизнес-странице в Instagram.

«Аромат Leo Messi разработан, чтобы вызвать глубокую эмоциональную связь, передавая сущность Месси как чемпиона мира, отца и джентльмена. Эта уникальная парфюмированная вода устанавливает гармоничный баланс между бодрящей свежестью и обволакивающим теплом», – говорится в описании парфюма.

Стоимость парфюма (100 мл) – 105 долларов, подарочный набор – 120 долларов.

Напомним, что Криштиану Роналду также имеет свою парфюмерную линию, равно как и Златан Ибрагимович.

Тем не менее, маркетологи считают, что аромат Лео Месси имеет огромный потенциал и выиграет конкуренцию у Криша и Златана:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Ron Noiill
Парфуми для гномів? Та ну нах.
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+3
Leon LeGa
И с какого испугу напрягаться КриРо? Он уже давно в теме!
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+1
Виктор Войцеховский
Одеколон "Запах Иллича" и мочалка "По ленинским местам"
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0
mini.f
Кстати, многие не знают, а ведь Месси входит в пятерку людей, которые на благотворительность отдают десятки миллионов долларов. И , так, на всякий случай - Рональдо не входит даже в сотню таких людей... Почувствуйте разницу.
P.S. На его деньги строятся школы  в Аргентине и Испании, стадионы и спортивные площадки для занятий футболом, больницы в Аргентине и Испании, много денег он выделяет для лечения онкологии у детей и взрослых. И это далеко не все его проекты... 
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0
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pol-55
На фото типу крутий,але коли Мессі покаже голий торс, яким Рон набирає очки у шанувальників(ниць)і напевно не виграє конкуренцію.
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0
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