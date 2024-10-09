В МЮ семь часов обсуждали ситуацию в команде и судьбу тренера

По информации британских СМИ, в среду руководство «Манчестер Юнайтед», включая владельца Джима Рэтклиффа, семь часов обсуждало ситуацию в клубе, в том числе дальнейшую судьбу тренера Эрика тен Хага.

Сообщается, что к конкретному решению по поводу наставника пока не пришли. Ранее тен Хаг, несмотря на неудачные результаты на старте сезона, заявил, что чувствует поддержку МЮ после продления контракта до лета 2026 года.

Специалист сейчас взял небольшой отпуск на время матчей сборных.

МЮ после семи туров с двумя победами и 8 очками идет на 14-й позиции.