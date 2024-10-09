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Англия
09 октября 2024, 18:10 | Обновлено 09 октября 2024, 18:40
1049
0

В МЮ семь часов обсуждали ситуацию в команде и судьбу тренера

Пока ничего не решили

09 октября 2024, 18:10 | Обновлено 09 октября 2024, 18:40
1049
0
В МЮ семь часов обсуждали ситуацию в команде и судьбу тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

По информации британских СМИ, в среду руководство «Манчестер Юнайтед», включая владельца Джима Рэтклиффа, семь часов обсуждало ситуацию в клубе, в том числе дальнейшую судьбу тренера Эрика тен Хага.

Сообщается, что к конкретному решению по поводу наставника пока не пришли. Ранее тен Хаг, несмотря на неудачные результаты на старте сезона, заявил, что чувствует поддержку МЮ после продления контракта до лета 2026 года.

Специалист сейчас взял небольшой отпуск на время матчей сборных.

МЮ после семи туров с двумя победами и 8 очками идет на 14-й позиции.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джим Рэтклифф
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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