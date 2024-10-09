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Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2024, 17:20 |
577
0

Игрока Полесья довызвали в молодежную сборную Украины

Борис Крушинский уже играл за молодежку один матч

09 октября 2024, 17:20 |
577
0
Игрока Полесья довызвали в молодежную сборную Украины
polissyafc.com. Борис Крушинський

22-летний защитник житомирского «Полесья» Борис Крушинский был довызван главным тренером Унаи Мельгосой в состав молодежной сборной Украины на матчи квалификации ЕВРО-2025. По информации УПЛ, Борис заменил травмированного игрока «Руха» Романа Дидыка. У последнего диагностировали сотрясение мозга.

Крушинский в этом сезоне сыграл за «Полесье» 10 матчей и забил один гол. За молодежную сборную Украины защитник сыграл в марте 2024 года.

Молодежная сборная в квалификационном раунде провела 8 матчей и идет без потерь. Следующие матчи команда Унаи Мельгосы проведет с Англией (11.10) и Сербией (15.10). Обе игры украинцы будут играть на выезде.

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сборная Украины по футболу U-21 Борис Крушинский Унаи Мельгоса Роман Дидык Евро-2025 U-21 Полесье Житомир Рух Львов заявка
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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