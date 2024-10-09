Игрока Полесья довызвали в молодежную сборную Украины

22-летний защитник житомирского «Полесья» Борис Крушинский был довызван главным тренером Унаи Мельгосой в состав молодежной сборной Украины на матчи квалификации ЕВРО-2025. По информации УПЛ, Борис заменил травмированного игрока «Руха» Романа Дидыка. У последнего диагностировали сотрясение мозга.

Крушинский в этом сезоне сыграл за «Полесье» 10 матчей и забил один гол. За молодежную сборную Украины защитник сыграл в марте 2024 года.

Молодежная сборная в квалификационном раунде провела 8 матчей и идет без потерь. Следующие матчи команда Унаи Мельгосы проведет с Англией (11.10) и Сербией (15.10). Обе игры украинцы будут играть на выезде.